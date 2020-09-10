Умер один из самых известных знатоков программы "Что? Где? Когда?"

В четверг, 10 сентября, на 64-м году жизни умер Михаил Смирнов, известный интеллектуал и капитан команды в телевизионной версии "Что? Где? Когда?". Об этом сообщил его бывший партнер по интеллектуальным играм Максим Поташев на своей странице в фейсбуке.

"Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком", - написал Поташев.

Михаил Смирнов был одним из первых капитанов в "Что? Где? Когда?", играл в команде "Бессмертных", которая в случае поражения навсегда могла покинуть клуб знатоков. На 11-м вопросе знатоки одержали победу 6:5 и остались в серии игр навсегда. В последний раз Смирнов играл в телевизионном клубе в 2005 году.

Как ранее сообщали "Комментарии", умерла актриса из "Игры престолов".

Она получила мировую известность благодаря сериалу "Мстители", который выходил на экраны в 1960-х годах, а также она прославилась ролью Трейси Бонд - девушки секретного агента 007 в киноленте "На секретной службе Ее Величества".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!