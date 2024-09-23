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Умер легендарный барабанщик ABBA: что случилось

Причиной его смерти стали осложнения, связанные с синдромом Альцгеймера

23 сентября 2024, 16:39
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Черновалова Кристина

Сегодня стало известно, что умер Роджер Палма, известный шведский барабанщик и участник знаменитой группы ABBA. Ему было 75 лет. Семья музыканта рассказала, что он долго болел Альцгеймером и умер из-за осложнений этой болезни. Они отметили, что Роджер всегда был дружелюбным и скромным человеком, который поддерживал своих друзей и семью. Его смерть оставила большую пустоту в сердцах родственников и друзей.

Умер легендарный барабанщик ABBA: что случилось

Роджер Палм, барабанщик ABBA, умер на 76-м году жизни

"Он был теплым и скромным человеком, который всегда поддерживал друзей и семью. За ним будут очень скучать, и он оставляет после себя огромную пустоту. Мы все будем вспоминать его с теплотой в сердцах", — написала семья барабанщик.

Роджер Палм стал известен благодаря своей работе с ABBA. Он присоединился к группе в начале 1970-х и принял участие в записи многих их хитов, включая "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Thank You for the Music" и "Take a Chance on Me". Его стиль игры на барабанах помог создать уникальный звук, узнаваемый во всем мире.

Помимо своей работы в ABBA, Роджер также играл в других шведских группах, таких как Gimmicks и Beatmakers, и выступал как джазовый барабанщик. Он записывал барабанные партии для песни "Satellit" шведского певца Теда Гардестада.

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