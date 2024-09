Умер легендарный барабанщик ABBA: что случилось

Сегодня стало известно, что умер Роджер Палма, известный шведский барабанщик и участник знаменитой группы ABBA. Ему было 75 лет. Семья музыканта рассказала, что он долго болел Альцгеймером и умер из-за осложнений этой болезни. Они отметили, что Роджер всегда был дружелюбным и скромным человеком, который поддерживал своих друзей и семью. Его смерть оставила большую пустоту в сердцах родственников и друзей.

Роджер Палм, барабанщик ABBA, умер на 76-м году жизни

"Он был теплым и скромным человеком, который всегда поддерживал друзей и семью. За ним будут очень скучать, и он оставляет после себя огромную пустоту. Мы все будем вспоминать его с теплотой в сердцах", — написала семья барабанщик.

Роджер Палм стал известен благодаря своей работе с ABBA. Он присоединился к группе в начале 1970-х и принял участие в записи многих их хитов, включая "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Thank You for the Music" и "Take a Chance on Me". Его стиль игры на барабанах помог создать уникальный звук, узнаваемый во всем мире.

Помимо своей работы в ABBA, Роджер также играл в других шведских группах, таких как Gimmicks и Beatmakers, и выступал как джазовый барабанщик. Он записывал барабанные партии для песни "Satellit" шведского певца Теда Гардестада.

Читайте на портале "Комментарии" — Ушел из жизни украинский юморист Юрий Рябченко, участник популярного проекта "Лига смеха". Комик получил известность как лидер команды "Николь Кидман". Печальное известие обнародовала гостевая редактор "Лиги смеха" Одарка Царенко на своей странице в Instagram, подчеркнув, что Юрий был не только талантливым человеком, но и доброй личностью.