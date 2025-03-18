"Укрзализныця" запустила поезда с детскими вагонами: список рейсов

Во вторник, 18 марта, в составе поезда №81/82 Киев – Ужгород впервые отправился детский вагон, сообщила "Укрзализныця".

«Укрзализныця» запустила вагоны для детей. Фото из открытых источников

"Сегодня поезд №81/82 Киев — Ужгород впервые отправился в рейс с детским вагоном в составе! Этот вагон стал седьмым детским, который Укрзализныця сделала вместе с партнерами из UNICEF Ukraine и за финансирование правительства Бельгии. 0 до 8 лет", – говорится в сообщении железной дороги.

Детские вагоны также есть в поездах: №15/16 Харьков — Ясиня; №17/18 Харьков – Ужгород; №41/42 Днепр — Трускавец; №26/25 Одесса — Ясиня; №351 Киев — Кишинев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Антарктиде на исследовательской станции, принадлежащей Южной Африке, среди группы ученых завелся маньяк. Как сообщает The Times, на прошлой неделе из научно-исследовательской базы Sanae IV, принадлежащей правительству ЮАР, поступило электронное письмо, немедленно повлекшее тревогу. Исследователь написал, что научная команда на станции живет в страхе из-за одного из ученых, представляющего угрозу для остальных. Кроме того, агрессивный член команды также был обвинен в сексуальном насилии над другим исследователем.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Днепропетровской области в авиакатастрофу попали члены сборной Украины из смешанных единоборств, возвращавшихся после соревнований домой. В результате ДТП погибли два 18-летних спортсмена, сообщает Национальная федерация смешанных единоборств ММА Украины. В результате ДТП погибли члены сборной Украины по ММА, представители криворожского спортивного клуба "Ягуар" 18-летние Никита Степанов и Арсен Албертян.