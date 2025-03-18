logo

BTC/USD

83030.00

ETH/USD

1938.60

LTC/USD

89.85

USD/UAH

41.71

EUR/UAH

45.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события "Укрзализныця" запустила поезда с детскими вагонами: список рейсов
commentss НОВОСТИ Все новости

"Укрзализныця" запустила поезда с детскими вагонами: список рейсов

В Украине появились поезда с вагонами для детей

18 марта 2025, 23:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Во вторник, 18 марта, в составе поезда №81/82 Киев – Ужгород впервые отправился детский вагон, сообщила "Укрзализныця".

"Укрзализныця" запустила поезда с детскими вагонами: список рейсов

«Укрзализныця» запустила вагоны для детей. Фото из открытых источников

"Сегодня поезд №81/82 Киев — Ужгород впервые отправился в рейс с детским вагоном в составе! Этот вагон стал седьмым детским, который Укрзализныця сделала вместе с партнерами из UNICEF Ukraine и за финансирование правительства Бельгии. 0 до 8 лет", – говорится в сообщении железной дороги.

Детские вагоны также есть в поездах: №15/16 Харьков — Ясиня; №17/18 Харьков – Ужгород; №41/42 Днепр — Трускавец; №26/25 Одесса — Ясиня; №351 Киев — Кишинев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Антарктиде на исследовательской станции, принадлежащей Южной Африке, среди группы ученых завелся маньяк. Как сообщает The Times, на прошлой неделе из научно-исследовательской базы Sanae IV, принадлежащей правительству ЮАР, поступило электронное письмо, немедленно повлекшее тревогу. Исследователь написал, что научная команда на станции живет в страхе из-за одного из ученых, представляющего угрозу для остальных. Кроме того, агрессивный член команды также был обвинен в сексуальном насилии над другим исследователем.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Днепропетровской области в авиакатастрофу попали члены сборной Украины из смешанных единоборств, возвращавшихся после соревнований домой. В результате ДТП погибли два 18-летних спортсмена, сообщает Национальная федерация смешанных единоборств ММА Украины. В результате ДТП погибли члены сборной Украины по ММА, представители криворожского спортивного клуба "Ягуар" 18-летние Никита Степанов и Арсен Албертян.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=969030012022776&id=100067473593159&mibextid=wwXIfr&rdid=ZggAZdyEpCY0vxgp
Теги:

Новости

Все новости