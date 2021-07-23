Укрзализныця запускает восемь дополнительных пригородных поездов: список

С 26 июля региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" "Укрзализныци" запустит дополнительные пригородные электропоезда. Они будут курсировать ежедневно, кроме выходных дней. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".



С 26 июля из Киевской области будут ездить восемь дополнительных электропоездов Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Так, с 26 июля, из Киевской области будут ездить восемь дополнительных электропоездов до станции Яготин, Барышевка и Гребенка.

Список дополнительных электропоездов:

№ 6831 Яготин — Киев (Дарница) — 4:23 — 6:16;

№ 6832 Киев (Дарница) — Барышевка — 06.35 — 7:19;

№ 6833 Барышевка — Киев-Волынский — 7:43 — 09:23;

№ 6814 Киев-Волынский — Барышевка — 14:38 — 16:29;

№ 6835 Барышевка — Киев (платформа Северная) — 16:44 — 18:08;

№ 6834 Киев (платформа Северная) — Барышевка 18:18 — 19:51;

№ 6837 Барышевка — Киев (платформа Северная) — 20:03 — 21:17;

6836 Киев (платформа Северная) — 21:27 — 23:45.

Также будет продлен маршрут электропоезда № 6822, который будет курсировать в Киев (платформа Северная) — Гребенка, и электропоезда № 6803, который будет курсировать в сочетании Гребенка — Киев (платформа Северная).

Ранее "Комментарии" писали, что в манипуляциях с некоторыми тендерами "Укрзализныци", которые проводятся по правилам ЕБРР, может быть замешан заместитель главы офиса банка в Киеве Марк Магалецкий. Ссылаясь на источник в "УЗ", журналисты "Дела" отмечают, что китайская компания и азербайджанский концерн Atef, которые подали низкие ценовые предложения, не соответствовали ряду оценочных критериев. Поэтому Комитет по оценке тендерных предложений пришлось запрашивать подтверждения ЕБРР для присуждения контракта казахско-турецкого консорциума компаний Integra Construction KZ и TasYapi.



Напомним, сотрудники АО "Укрзализныця" не смогут получить премии в ближайшее время, потому что компания заморозила соответствующие начисления. В марте профсоюзы уже обращались с требованием погашения долгов и повышения зарплат до предшественника Ивана Юрика Владимиру Жмака. Уже после смены руководства Юрик обещал выполнить требования и повысить зарплаты рабочим на 10%.







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