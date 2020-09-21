Укрзализныця возобновила движение 22 поездов дальнего следования: полный список

С сегодняшнего дня, 21 сентября, "Укрзализныця" снова открыла продажу билетов на поезда дальнего следования из ряда городов. Об этом говорится в сообщении компании.

Работа восстановлена из-за ослабления карантинных мероприятий в некоторых населенных пунктах. Ранее приостановленная продажа билетов возобновлена на таких станциях, как Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань.

Речь идет о таких поездах:

№1 / 2 Ивано-Франковск - Константиновка,

№8 / 7 Черновцы - Киев,

№12 / 11 Одесса - Львов,

№15 / 16 Харьков - Рахов,

№21 / 22 Харьков - Трускавец,

№41 / 42 Днепр - Трускавец,

№43 / 44 Ивано-Франковск - Киев,

№45 / 46 Ужгород - Лисичанск,

№49 / 50 Киев - Трускавец,

№81 / 82 Киев - Ужгород,

№86 / 85 Львов - Новоалексеевка,

№98 / 97 Ковель - Киев,

№108 / 107 Одесса - Ужгород,

№110 / 109 Львов - Херсон,

№118 / 117 Черновцы - Киев,

№136 / 135 Одесса - Черновцы,

№145 / 146 Киев - Измаил,

№217 / 218 Киев - Рахов,

№702 / 701 Львов - Черновцы,

№715 / 716 Киев - Львов,

№743 / 744 Киев - Львов,

№749 / 750 Киев - Ивано-Франковск.

Напомним, "Укрзализныця" возобновляет курсирование скоростных поездов между Киевом и Харьковом. Однако в период с 15 по 23 октября в расписании поездов произойдут изменения.

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