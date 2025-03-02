Укрзализныця увеличивает количество поездов: новые маршруты на март

Уже в марте Укрзализныця расширяет свое пассажирское сообщение, добавляя новые рейсы в популярные направления. Это важная новость для путешественников, ведь дополнительные поезда помогут комфортно добраться до Львова, Трускавца и Одессы на выходные. Путешествия станут еще удобнее, а количество доступных мест вырастет. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Фото: UkrzalInfo

С 9 марта пассажиры смогут воспользоваться поездом №168/167, который будет курсировать по маршруту Львов – Одесса – Львов. Поезд отправляется из Львова в 07:26, а в Одессу будет прибывать в 18:17. В обратном направлении поезд будет отправляться в 07:53 и прибывать во Львов в 18:23. Этот рейс позволит путешественникам удобно добираться между двумя крупными городами Украины.

Также с 9 марта Укрзализныця запускает поезд №265/266, соединяющий Киев и Одессу. Поезд отправляется из Киева в 08:33, и уже в 18:08 будет прибывать в Одессу. В обратном направлении поезд отправляется в 11:27 и в Киев он возвращается в 20:42.

Для желающих посетить Карпаты Укрзализныця организует еще один дополнительный поезд №159/160 на маршруте Киев — Трускавец — Киев. Этот поезд будет курсировать 16 и 30 марта. Он будет отправляться из Киева в 10:16 и прибывать в Трускавец в 19:37. В обратном направлении поезд будет отправляться в 08:33 и вернется в Киев в 19:11.

Продажа билетов на эти рейсы уже открыта.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что планирование путешествия по железной дороге может быть не только приятным, но и экономически выгодным, если знать определенные нюансы. Рассмотрим, как выбрать оптимальное время для покупки билетов и обеспечить комфортное место на нижней полке.

Кроме того, с 1 февраля "Укрзализныця" сократила скидки на билеты международных поездов в Польшу и Венгрию из-за роста убытков от пассажирских перевозок. Рост расходов на материалы и энергию явился причиной этих изменений. Как сообщается на официальном сайте перевозчика, цены на билеты в Австрию и Молдову останутся неизменными.



