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Укрзализныця открыла лаунж-зону для отдыха: как туда попасть (ФОТО)

В 2022 году планируют открыть аналогичные фирменные лаунжи на вокзалах крупнейших городов Украины

сегодня, 11:26
Автор:

Людмила Слободенюк
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На киевском железнодорожном вокзале в канун новогодних праздников открыли современную лаунж-зону для пассажиров, ожидающих рейс. Ее на предприятии назвали Business&Family Lounge и обещают в следующем году открыть подобные во всех крупных городах. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передают "Комментарии".

Укрзализныця открыла лаунж-зону для отдыха: как туда попасть (ФОТО)

Укрзализныця открыла в Киеве зону отдыха на вокзале. Фото с сайта "УЗ"

Лаунж будет работать круглосуточно. Он находится на первом этаже Центрального ж/д вокзала Киева. Вход в него находится с Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа до вокзала).

"Пространство было переоборудовано для удобства пассажиров, путешествующих по работе или просто нуждающихся в удобном месте для ожидания рейса с возможностью подключения к скоростному интернету, подзарядки гаджетов и с качественным кофе. В распоряжении гостей лаунжа есть коворкинг-зона и переговорная комната", — говорится в сообщении "Укрзализныци".

Пространство адаптировано для пребывания людей с инвалидностью и маломобильных лиц и имеет инклюзивный туалет. Лаунж-зона будет дружественной к детям и пассажирам с животными. Для детей здесь обустроили большую детскую комнату, туалет с пеленальным столиком и детское меню. Также здесь есть зона отдыха и бар-зона, библиотека, душевые комнаты и зона чистки обуви. Использование сети Wi-Fi бесплатно.
Стоимость пребывания одного часа в этой зоне – 250 гривен, на сто гривен меньше заплатят пассажиры первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ.

Укрзализныця открыла лаунж-зону для отдыха: как туда попасть (ФОТО) - фото 2

Укрзализныця открыла лаунж-зону для отдыха: как туда попасть (ФОТО) - фото 3

Укрзализныця открыла лаунж-зону для отдыха: как туда попасть (ФОТО) - фото 4

Укрзализныця открыла лаунж-зону для отдыха: как туда попасть (ФОТО) - фото 5

Укрзализныця открыла лаунж-зону для отдыха: как туда попасть (ФОТО) - фото 6

Укрзализныця открыла лаунж-зону для отдыха: как туда попасть (ФОТО) - фото 7
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Источник: https://it.comments.ua/ru/news/robots/v-ukrainskiy-startap-z-vigotovlennya-robotiv-sortuvalnikiv-investuvali-5-milyoniv-dolariv-691196.html
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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/573203/
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