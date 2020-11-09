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Укрзализныця начала продажу билетов на «красные» станции

Пассажиров уверяют, что передвигаться в поездах безопасно

сегодня, 11:20
Автор:

Светлана Шкурупий

На нескольких "красных" железнодорожных станциях, которые были закрыты из-за коронавирусной инфекции, с 9 ноября, возобновлена продажа билетов. 

Укрзализныця начала продажу билетов на «красные» станции

Укрзализныця (фото из открытых источников)

В Укрзализныце уверяют, что пассажиры могут безопасно путешествовать в поездах, потому что компания соблюдает все правила и противоэпидемические меры. 

Итак, с сегодняшнего дня продажа билетов открыта на станциях: Береговое (Закарпатская обл.), Волосянка-Закарпатская, Великий Березный (Закарпатская обл.), Кострино (Закарпатская обл.), Перечин (Закарпатская обл.), Ставное (Закарпатская обл.), Ужгород (Закарпатская обл.), Пологи (Запорожская обл.), Сарата (Одесская обл.), Кулевча (Одесская обл.), Шепетовка (Хмельницкая обл.). Со списком поездов можете ознакомиться на сайте УЗ.

В компании также отметили, что с понедельника, 9 ноября закрывается продажа билетов на поезд № 102/101, который следует из Киева в Херсон со станции Белая Криница (Херсонская обл.). Высадка пассажиров на ней будет производиться согласно установленному порядку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Укрзализныця показала модернизированные вагоны, которые будут курсировать в направлении Лисичанска.


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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/528984/
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