Укрзализныця анонсировала существенное повышение стоимости билетов на поезда в Варшаву и Будапешт

С 1 февраля "Укрзализныця" сократит скидки на билеты международных поездов в Польшу и Венгрию из-за роста убытков от пассажирских перевозок. Рост расходов на материалы и энергию явился причиной этих изменений. Как сообщается на официальном сайте перевозчика, цены на билеты в Австрию и Молдову останутся неизменными.

Поезд Киев-Варшава. Фото: УНН

Ранее для поощрения международных поездок "Укрзализныця" согласовывала специальные скидки с железными дорогами соседних стран, однако в условиях экономических проблем компания вынуждена пересмотреть уровень этих скидок. Расходы на материалы и энергоносители значительно возросли, что повлекло ущерб в размере 18 млрд грн в прошлом году.

В частности, на маршруте в Польшу стоимость билетов вырастет из-за уменьшения скидки:

для вагонов 1 класса "Интерсити" и СВ – на 20-27%;

для купейных вагонов – на 9-27%.

Уменьшение скидок повлияет и на наиболее популярные международные направления:

Киев – Варшава – цена повысится на 37%;

Киев – Будапешт – стоимость проезда в вагонах СВ вырастет на 17%, в купейных вагонах – на 21%.

До 31 января 2025 можно приобрести билеты по старым ценам через приложение и официальный сайт "Укрзализныци".

Также с 10 февраля "Укрзализныця" продолжит маршрут регионального поезда №865/866 Рава-Русская – Черновцы в Коломыю. Прибытие в Коломыю в 00:03, отправление из Коломыи – в 05:40.

С 6 февраля будут запущены новые ночные маршруты из Закарпатья и Прикарпатья во Львов и Киев.

Портал "Комментарии" писал, что НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату Украины, ставшему соорганизатором преступной группы, завладевшей средствами Укрзализныци. Чиновник вместе с предпринимателем разработали схему, которая позволяла закупать кабельно-проводниковую продукцию по завышенным ценам, нанося государственной компании значительный финансовый ущерб. Согласно расследованию, в результате махинаций Укрзализныця потеряла более 140 млн. грн.