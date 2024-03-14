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Укрпочта объявляет о партнерстве с DHL: перечень стран для отправки грузов расширен

Благодаря партнерству присылать отправку за границу станет быстрее

сегодня, 15:04
Автор:
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Черновалова Кристина
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Национальный почтовый оператор Украины Укрпочта расширяет горизонты своих международных почтовых услуг, заключив соглашение с британской транспортной компанией DHL Global Match. Это сотрудничество внесет значительный вклад в улучшение качества и скорости международных почтовых отправлений, предлагая украинским пользователям более надежный и эффективный сервис.

Укрпочта объявляет о партнерстве с DHL: перечень стран для отправки грузов расширен

Укрпочта стала партнером DHL — в какие страны можно отправлять грузы

По информации, предоставленной пресс-службой Укрпочты, это партнерство с DHL Global Match позволит украинскому национальному оператору значительно расширить сеть международных почтовых отправлений, в частности, в такие страны как США, Канада и Австралия. В будущем планируется расширение перечня стран, в которые можно будет отправлять посылки, включая страны Азии, что бесспорно открывает новые возможности для украинских предпринимателей и экспортеров.

"Расширяем экспортные маршруты! Еще один шаг к этому в нашей стратегической поддержке украинского бизнеса и международных отправителей", — отметили в Укрпочте.

Важным аспектом этого сотрудничества является привлечение флота самолетов DHL Aviation, а также партнерских авиалиний, что значительно увеличивает объемы и эффективность логистических операций. Такой подход не только гарантирует более стабильные сроки доставки для украинских отправителей, но и обеспечивает дополнительную надежность и безопасность почтовых отправлений, что критически важно в современном динамичном мире международной торговли.

Это партнерское соглашение – яркое свидетельство того, как стратегические альянсы между национальными и международными компаниями могут открывать новые горизонты для развития бизнеса и улучшения сервиса для конечных пользователей.



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