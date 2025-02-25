Укрэнерго сообщили, будут ли отключать свет завтра

Завтра, 26 февраля, в Украине будут действовать временные ограничения на электроснабжение промышленности и бизнеса. Они продлятся с 16:00 до 19:00 и не коснутся бытовых потребителей. Причина – последствия российских ракетно-дроновых атак, повредивших энергообъекты. Энергетики работают над восстановлением системы, но ситуация может изменяться. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Отключение света. Фото из открытых источников

Почему вводят ограничения

Массированные удары врага по критической инфраструктуре вновь повлекли за собой повреждение энергосети. Чтобы избежать аварийных отключений и сбалансировать систему, облэнерго вынуждено временно ограничить потребление электроэнергии для крупных предприятий и бизнеса.

Отключения будут продолжаться с 16:00 до 19:00

Бытовые потребители пока не пострадают, но ситуация может измениться

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оборудование

Время и масштабы ограничений могут корректироваться в зависимости от ситуации. Советуем следить за обновлениями на официальных ресурсах вашего облэнерго.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил закупку оборудования для завершения строительства Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).

Кроме того, ситуация с оккупированной Запорожской АЭС угрожает. С начала полномасштабной вооруженной агрессии России оккупанты пытаются совершить на АЭС различные провокации. Уже неоднократно враг предупреждал якобы о провокациях, которые планируют совершить ВСУ. Одна из угроз – это блекаут на станции.