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Укрэнерго сообщили, будут ли отключать свет завтра

Энергетические ограничения 26 февраля: какие предприятия заденет и будут ли отключения для населения

25 февраля 2025, 19:31
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Амбарцумян Анна

Завтра, 26 февраля, в Украине будут действовать временные ограничения на электроснабжение промышленности и бизнеса. Они продлятся с 16:00 до 19:00 и не коснутся бытовых потребителей. Причина – последствия российских ракетно-дроновых атак, повредивших энергообъекты. Энергетики работают над восстановлением системы, но ситуация может изменяться. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Укрэнерго сообщили, будут ли отключать свет завтра

Отключение света. Фото из открытых источников

Почему вводят ограничения

Массированные удары врага по критической инфраструктуре вновь повлекли за собой повреждение энергосети. Чтобы избежать аварийных отключений и сбалансировать систему, облэнерго вынуждено временно ограничить потребление электроэнергии для крупных предприятий и бизнеса.

  • Отключения будут продолжаться с 16:00 до 19:00

  • Бытовые потребители пока не пострадают, но ситуация может измениться

  • Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оборудование

Время и масштабы ограничений могут корректироваться в зависимости от ситуации. Советуем следить за обновлениями на официальных ресурсах вашего облэнерго.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил закупку оборудования для завершения строительства Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).

Кроме того, ситуация с оккупированной Запорожской АЭС угрожает. С начала полномасштабной вооруженной агрессии России оккупанты пытаются совершить на АЭС различные провокации. Уже неоднократно враг предупреждал якобы о провокациях, которые планируют совершить ВСУ. Одна из угроз – это блекаут на станции.



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Источник: https://t.me/Ukrenergo/3746
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