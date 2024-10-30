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Укрэнерго о предстоящей зиме: рассматривают три сценария, из них один – чрезвычайно сложный

Подготовка к зиме: Укрэнерго оценивает риски

сегодня, 13:19
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Амбарцумян Анна

С приближением зимы 2024-2025 годов компания "Укрэнерго" анализирует несколько вариантов развития событий, один из которых предусматривает серьезные ограничения энергоснабжения. Прогнозы учитывают вероятность массированных обстрелов критической инфраструктуры, что может осложнить зимний период для энергосистемы страны. Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Укрэнерго Алексей Брехт в интервью для Общественного.

Укрэнерго о предстоящей зиме: рассматривают три сценария, из них один – чрезвычайно сложный

Зима в Украине. Фото из открытых источников

Украинская энергосистема может столкнуться с одной из самых сложных зим за последние три года. Алексей Брехт, исполняющий обязанности главы "Укрэнерго", объяснил, что компания подготовила три разных сценария, в зависимости от ситуации с безопасностью. Худший предполагает массированные атаки на объекты генерации и передающей инфраструктуры, что может вызвать существенные трудности для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в холодные периоды.

При этом сценарии, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов, – подчеркнул Брехт.

Один из готовящих "Укрэнерго" сценариев рассматривает возможность восстановления генерационных мощностей, потерянных из-за обстрелов российской армии весной этого года. Ущерб достиг 9 ГВт — объема, эквивалентного потреблению электроэнергии летом в Нидерландах или Украине в ночное время.

Напомним, в Украине активно идет крупнейшая ремонтная кампания энергетической инфраструктуры с момента провозглашения независимости. Ее основная цель – обеспечить стабильную работу энергосистемы перед наступлением отопительного сезона.



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Источник: https://suspilne.media/868683-zima-bude-najvazca-za-tri-poperedni-roki-ukrenergo-gotue-kilka-scenariiv/
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