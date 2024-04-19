Укрэнерго может потерять 1 млрд государственных денег: суд Киева вынес решение по делу с Банком Альянс

Речь идет об обстоятельствах завершенного Национальным антикоррупционным бюро Украины расследования уголовного дела, в котором владелец аффилированной с И.Коломойским компании "Юнайтед Энерджи", чиновники Укрэнерго и Председатель правления Банка Альянс Юлия Фролова обвиняются в завладении во время военного состояния электрической энергией "НЕК и легализации полученных от продажи средств.

Укрэнерго

Банк Альянс в этом деле выступил гарантом оплаты Юнайтед Энерджи средств за отобранную у электросистемы Украины электроэнергию. Когда самый крупный трейдер электроэнергии страны в марте 2022 г. не выполнил условия договора и "Укрэнерго" обратилась в банк гаранта, Банк Альянс отказался от выполнения своих гарантийных обязательств и подал иск в "НЭК "Укрэнерго" о "признании банковской гарантии таковой, что не подлежит исполнению и признанию прекращенным обязательство банка".

Напомним, что это системная и, к сожалению, успешная практика Банка Альянс из-за многолетних судебных процессов добиваться отмены своих обязательств по банковским гарантиям перед государственным учреждениям и предприятиям. Среди пострадавших: Минобороны и НАК "Нафтогаз".

Парадоксом решения Хозяйственного суда по делу № 910/16479/23 о признании банковской гарантии Банка Альянс не подлежит исполнению является то, что в декабре 2022 г. тот же Хозяйственный суд г. Киева по иску "НЕК "Укрэнерго" уже принял решение, согласно которому Банк Альянс должен был уплатить в пользу государственной компании 1 млрд 113 млн гривен по той же банковской гарантии. Впрочем, денег государство так и не получило — решение обжалуется Банком Альянс и Северный апелляционный суд уже полтора года не может рассмотреть это дело по сути из-за манипуляции судебным процессом адвокатами банка.

По материалам дела №910/3268/22, которое рассматривалось в 2022 году, единственным доказательством Банка Альянс о том, что гарантия не подлежит исполнению, стало утверждение, что Укрэнерго несвоевременно и в несоответствующей форме подавало требования на выплату банковской гарантии. Впрочем, тогда суд пришел к выводу, что в марте 2022 года Укрэнерго не пропустил сроки подачи требования, несмотря на то, что все отделения, включая Центральный офис Банка Альянс, были закрыты. Данные официального сайта Банка Альянс подтверждают не только этот факт, но и то, что единственной задачей руководства банка в начале войны было получить максимальный кредит у Нацбанка. Согласно решению собрания акционеров, которое состоялось уже 3 марта 2022 г., предполагалось получение кредита в 7 млрд гривен.

Это решение собрания акционеров, в отличие от обязательств по гарантии перед Укрэнерго, руководство Банка Альянс выполнило. Банк Альянс, 26-й по размеру в Украине, получил от НБУ в 2022 году самый большой среди частных финучреждений кредит, превысивший 2 млрд гривен. На сегодняшний день задолженность Банка Альянс перед НБУ составляет 700 млн гривен.

Очередное заседание по делу Укрэнерго против Банка Альянс состоится в Северном апелляционном хозяйственном суде уже 25 апреля. В этот раз участие в рассмотрении дела должны принять представители НАБУ. Похоже, сегодня участие НАБУ – это единственный шанс, что судебная система будет соблюдать процессуальные сроки и станет в защиту интересов государства в противостоянии с дельцами, годами безнаказанно разворовывающими ее, даже несмотря на войну. Сегодня украинская энергетика под ударами российских ракет потеряла почти 80 процентов своих генерирующих мощностей и вынуждена платить за импорт электроэнергии и просить о внешней помощи, чтобы не допустить очередного блекаута. В то же время оператор украинской электросети компания "Укрэнерго" может потерять более миллиарда государственных средств.



