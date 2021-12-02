logo

BTC/USD

56642.73

ETH/USD

4567.46

LTC/USD

205.16

USD/UAH

27.57

EUR/UAH

31.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события УкрАВТО вернула на украинский рынок Geely
commentss НОВОСТИ Все новости

УкрАВТО вернула на украинский рынок Geely

Продукцию автомобильного бренда Geely снова смогут купить украинцы

сегодня, 11:51
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

УкрАВТО вернула на украинский рынок Geely

Автомобиль марки Geely, фото из открытых источников

Доступный автомобильный бренд Geely снова будет в Украине. Сегодня УкрАВТО подписала договор с Geely Automobile International Corporation, согласно которому с 2022 года украинцы смогут купить, пользоваться гарантийным и постгарантийным обслуживанием. Об этом сообщили на сайте корпорации УкрАВТО.

На местном рынке международный автогигант создаст широкую дилерскую сеть, заручившись поддержкой крупнейшего отечественного оператора рынка новых автомобилей – УкрАВТО.

По словам заместителя председателя правления УкрАВТО Вахтанга Васадзе, корпорация постоянно расширяет выбор автомобильных марок для своих клиентов: "Мы повышаем конкурентоспособность и безопасность рынка легковых автомобилей и предлагаем новую альтернативу клиентам, которые заинтересованы в автомобильных инновациях и опыте мобильности, превосходящем ожидания".

Генеральный директор Geely Automobile International Corporation Майкл Сун отметил, что в компании полностью полагаются на экспертизу и репутацию УкрАВТО и видят существенный потенциал роста украинского рынка новых автомобилей, особенно в сегменте SUV.

"Благодаря тесному сотрудничеству между обеими сторонами мы несомненно предоставим потребителям на украинском рынке первоклассные продукты и услуги и создадим впечатления от путешествий, которые превзойдут ожидания", – резюмировал Майкл Сун.

Geely Auto – дочерняя компания глобальной Geely Holding Group. Geely Holding владеет контрольными пакетами акций многих международных брендов, таких как Volvo (99% акций), Lotus (51% акций) и Daimler AG (9,7% акций). В 2020 году Mercedes-Benz и Geely Holding объявили об официальном создании глобального совместного предприятия smart Automobile Co., Ltd. Geely Holding управляет более чем 40 производственными и сборочными заводами, 8 центрами исследований и разработок и 8 центрами дизайна в Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии.

УкрАВТО – крупнейший в Украине оператор рынка новых автомобилей и поставщик услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей. В состав корпорации также входит Запорожский Автомобилестроительный Завод (ЗАЗ), единственное в Украине предприятие, обладающее полным циклом производства. Также УкрАВТО принадлежит широкая дилерская сеть, насчитывающая более 50 современных автосервисных центров, где представлены автомобили таких всемирно известных брендов, как Mercedes-Benz, Maserati, KIA, Chery, Toyota, Renault, Peugeot, Opel, а также автобусы ZAZ и мотоциклы Ducati.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!