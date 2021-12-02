УкрАВТО вернула на украинский рынок Geely

Автомобиль марки Geely, фото из открытых источников

Доступный автомобильный бренд Geely снова будет в Украине. Сегодня УкрАВТО подписала договор с Geely Automobile International Corporation, согласно которому с 2022 года украинцы смогут купить, пользоваться гарантийным и постгарантийным обслуживанием. Об этом сообщили на сайте корпорации УкрАВТО.

На местном рынке международный автогигант создаст широкую дилерскую сеть, заручившись поддержкой крупнейшего отечественного оператора рынка новых автомобилей – УкрАВТО.

По словам заместителя председателя правления УкрАВТО Вахтанга Васадзе, корпорация постоянно расширяет выбор автомобильных марок для своих клиентов: "Мы повышаем конкурентоспособность и безопасность рынка легковых автомобилей и предлагаем новую альтернативу клиентам, которые заинтересованы в автомобильных инновациях и опыте мобильности, превосходящем ожидания".

Генеральный директор Geely Automobile International Corporation Майкл Сун отметил, что в компании полностью полагаются на экспертизу и репутацию УкрАВТО и видят существенный потенциал роста украинского рынка новых автомобилей, особенно в сегменте SUV.

"Благодаря тесному сотрудничеству между обеими сторонами мы несомненно предоставим потребителям на украинском рынке первоклассные продукты и услуги и создадим впечатления от путешествий, которые превзойдут ожидания", – резюмировал Майкл Сун.

Geely Auto – дочерняя компания глобальной Geely Holding Group. Geely Holding владеет контрольными пакетами акций многих международных брендов, таких как Volvo (99% акций), Lotus (51% акций) и Daimler AG (9,7% акций). В 2020 году Mercedes-Benz и Geely Holding объявили об официальном создании глобального совместного предприятия smart Automobile Co., Ltd. Geely Holding управляет более чем 40 производственными и сборочными заводами, 8 центрами исследований и разработок и 8 центрами дизайна в Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии.

УкрАВТО – крупнейший в Украине оператор рынка новых автомобилей и поставщик услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей. В состав корпорации также входит Запорожский Автомобилестроительный Завод (ЗАЗ), единственное в Украине предприятие, обладающее полным циклом производства. Также УкрАВТО принадлежит широкая дилерская сеть, насчитывающая более 50 современных автосервисных центров, где представлены автомобили таких всемирно известных брендов, как Mercedes-Benz, Maserati, KIA, Chery, Toyota, Renault, Peugeot, Opel, а также автобусы ZAZ и мотоциклы Ducati.

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