Украину разделят на 9 статистических макрорегионов: что изменится для областей

Для лучшего планирования работы с помощью европейских партнеров планируется разделить Украину на 9 макрорегионов. Такой подход позволит упростить привлечение денег от союзников и их распределение на нужды областей. Администраций или советов на этом уровне не будет. Об этом рассказал нардеп Николай Безгин.

Карта Украины. Фото из открытых источников

Следовательно предлагается следующая структура:

Макрорегион 1: Сумская область, Харьковская область, Черниговская область.

Макрорегион 2: Донецкая область, Луганская область.

Макрорегион 3: Днепропетровская область, Запорожская область.

Макрорегион 4: Николаевская область, Одесская область, Херсонская область, Крым.

Макрорегион 5: Винницкая область, Тернопольская область, Хмельницкая область.

Макрорегион 6: Киевская область и город Киев.

Макрорегион 7: Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Черновицкая область.

Макрорегион 8: Волынская область, Ровенская область, Житомирская область.

Макрорегион 9: Полтавская область, Кировоградская область, Черкасская область.

При этом нардеп отметил несколько важных вещей: это не перечеркивает работу Министерства развития общин и территорий Украины и экспертов относительно макрорегионов безопасности, как основы государственной региональной политики.

"Никаких советов или администраций на макрорегиональном уровне не будет. Областные советы и администрации не лишатся никаких полномочий. Мы рассматриваем возможность создания на этом уровне проектных офисов для работы с европейскими программами. Это может быть либо замещение, либо реформирование агентств регионального развития", – отметил Николай Безгин.

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