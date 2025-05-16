Украину разделят на 9 статистических макрорегионов: что изменится для областей

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Кравцев Сергей
Для лучшего планирования работы с помощью европейских партнеров планируется разделить Украину на 9 макрорегионов. Такой подход позволит упростить привлечение денег от союзников и их распределение на нужды областей. Администраций или советов на этом уровне не будет. Об этом рассказал нардеп Николай Безгин.
Карта Украины. Фото из открытых источников
Следовательно предлагается следующая структура:
Макрорегион 1: Сумская область, Харьковская область, Черниговская область.
Макрорегион 2: Донецкая область, Луганская область.
Макрорегион 3: Днепропетровская область, Запорожская область.
Макрорегион 4: Николаевская область, Одесская область, Херсонская область, Крым.
Макрорегион 5: Винницкая область, Тернопольская область, Хмельницкая область.
Макрорегион 6: Киевская область и город Киев.
Макрорегион 7: Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Черновицкая область.
Макрорегион 8: Волынская область, Ровенская область, Житомирская область.
Макрорегион 9: Полтавская область, Кировоградская область, Черкасская область.
При этом нардеп отметил несколько важных вещей: это не перечеркивает работу Министерства развития общин и территорий Украины и экспертов относительно макрорегионов безопасности, как основы государственной региональной политики.
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