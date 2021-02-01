Украину накрывает мощный циклон: чего ждать от погоды 1 февраля

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Гриниченко Дима
Стало известно, какую погоду стоит ожидать жителям регионов Украины в первый день февраля. Циклон принесет серьезные осадки и шторм в многие области Украины. О погоде 1 февраля на своей странице в Facebook сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко.
Непогода. Фото: Google
Осадки ожидаются в центральной части Украины, в северных областях, в Харьковской области, а также Николаевне и Одессщине.
Кроме того, стоит ожидать снегопады, дождь, гололёд, мокрый снег, налипание снега.
Мороз будет сменяться оттепелью. В Одесской, Николаевской и Харьковской областях будут преобладать дожди.
Северо-западная (Волынь, Львовщина, Закарпатье, Ровненщина) и юго-восточная части (Запорожье, Донеччина, Луганщина, Крым и Херсонщины) Украины осадков могут не ждать.
Также в юго-восточных областях стоит ожидать штормовой ветер.
На Западе и Севере температура будет снижаться до 6-12 градусов ниже нуля ночью и 2-5 градусов ниже нуля днем, на Закарпатье температура будет колебаться от +1 до +3.
В других частях Украины будет теплее. На востоке стоит ожидать температуры от +1 до +4, на юге и Днепропетровщине от +4 до +9 градусов, а в Крыму до +10 +14 градусов.
В Киеве сегодня ожидаются серьезные снегопады, на дорогах будет гололед.
Температура воздуха в столице днем будет колебаться от -2 до -4.
Синоптики сообщали, что с наступлением февраля в Украине должна улучшиться погода после январского похолодания. В некоторых регионах Украины в феврале прогнозируют температуру до +15 градусов.
По прогнозам синоптиков, настоящей весны в Украине можно ожидать уже после 20 февраля.
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