Украину накроют заморозки: синоптики предупреждают об опасности

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по территории Украины опубликовано в Укргидрометцентре, передает портал "Комментарии".

Карта Украины

Так, по данным синоптиков, в ночные часы 28, 29 апреля в восточных (28 апреля и в северных и центральных) областях прогнозируются заморозки в воздухе 0-3° . Объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый.

28 апреля в южной части и западных областях, 29 апреля в Украине ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, что перед этим Украину накрывала летняя жара – некоторые термометры на юге Украины показывали отметку до 40 градусов тепла.

Тем не менее уже 30 апреля синоптики прогнозируют возвращение теплой погоды почти на всей территории Украины, днем температура достигнет 20 градусов тепла, местами пройдут дожди.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет с человеком, если выпить не ту таблетку .

В жизни случаются ситуации, когда человек случайно принимает не то лекарственное средство — перепутал упаковки, не прочитал инструкцию или ошибся с дозировкой. Такое заблуждение может стоить здоровья, а иногда даже жизни. Так что же может случиться с организмом, если выпить не ту таблетку?

Каждый препарат оказывает потенциальные побочные действия. Если человек примет таблетку, которая ему не показана, могут возникнуть: тошнота, рвота, диарея; головокружение, головные боли; нарушение сердечного ритма, тремор; сонливость или наоборот – возбуждение.

Если ошибочно принять лекарства в высокой дозе или лекарства, обладающие сильным действием, возможна передозировка. Признаки: сильная слабость; снижение или повышение давления; нарушение дыхания; потеря сознания.