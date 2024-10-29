Украину накроют штормовые ветры: синоптики сообщили когда ждать непогоду

Сегодня Украина наслаждается ярким солнцем и комфортной температурой. Однако уже завтра погода поменяется: облака затянут небо, а местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Штормовой ветер. Фото из открытых источников

Согласно прогнозам, 30 октября на большей части страны останется без осадков, хотя в западных областях — Винницкой, Черкасской, Житомирской, Киевской и Черниговской — возможны дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах 12-17 градусов, а на северо-востоке она составит 9-12 градусов.

Киевляне! Это и к нам относится. Уже завтра, в среду, набегут тучи, даже в отдельных районах столицы что-нибудь может капнуть. Правда, температура воздуха еще остается высокой, около 12 градусов, – говорится в сообщении.

Непогода приближается

Со второй половины недели в Украине ожидается усиление северного ветра к штормовым порывам. Это может стать первым серьезным сигналом для коммунальных служб, ведь уже 2-3 ноября нас ждет ощутимое похолодание. Октябрь завершается на положительной ноте, но ноябрь принесет вызовы.

Напомним, украинцев в ноябре ожидает довольно привычная погода, хотя восток и юго-восток могут порадовать несколько более высокими температурами. По данным Укргидрометцентра , средняя температура в этом месяце будет колебаться между 1 и 8 градусами тепла, что соответствует норме для этого времени года. Однако для жителей востока и юга есть небольшой бонус – здесь ожидается немного теплее обычного.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинские пользователи получают оперативные предупреждения об опасных погодных условиях непосредственно в своих мобильных приложениях благодаря интеграции Укргидрометцентра с европейской платформой MeteoAlarm. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге в Медиацентре Украина.