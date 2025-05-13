Украину накроют дожди: где будет холоднее всего

14 мая в Украине ожидаются периодические дожди и погода будет оставаться достаточно холодной, как для мая. Разве что днем на Киевщине, Житомирщине, Винницкой и Черкасской без существенных осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Украину завтра накроют дожди

Температура воздуха не претерпевает особых изменений, в течение дня завтра предполагается 12-18 градусов.

"Теплее всего – на Луганщине, а холоднее всего, как это ни странно, на Закарпатье. В Киеве в среду существенные осадки маловероятны. Ночью холодно, 3-6 градусов, днем при прояснениях воздух может прогреться до 15, 16 градусов. Ожидайте солнышка!", – подчеркнула синоптик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня 40 дней после баллистического удара России по детской площадке в Кривом Роге на Днепропетровщине.

Священники Православной церкви Украины провели панихиду по погибшим. Среди присутствующих – родители и родственники. На месте трагедии появился мемориал. Детская площадка, на которой еще недавно играли малыши, увешана фотографиями погибших детей. Всего жертвами атаки 4.04.2025 стали 21 человек – 9 детей и 12 взрослых. Почти 100 человек получили ранения и травмы — от трехмесячного ребенка до пожилых людей.

Также "Комментарии" писали, что в Донецкой области приняли решение о принудительной эвакуации детей из населенных пунктов Дружковской общины. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин по результатам заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС Донбасса. Всего должны эвакуировать принудительно 79 детей с опекунами из 8 населенных пунктов: Николайполья, Новопавловка, Павловка, Петровка, Приют, Софиевка, Торецкое, Торское. Решение направлено на согласование военного командования и Координационного штаба.