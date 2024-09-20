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Украину накроет аномальное тепло: прогноз на октябрь и ноябрь

Этой осенью в Украине среднемесячная температура воздуха превысит норму в несколько градусов, рассказала Наталья Птуха.

20 сентября 2024, 19:45
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Лиля Воробьева

Этой осенью в Украине ожидаются температуры, которые будут на 2-3 градуса выше средних многолетних показателей в сентябре и октябре. По прогнозу среднемесячные температуры будут превышать привычные нормы. Об этом сообщила на пресс-конференции в Media Center Ukraine Наталья Птуха, синоптикиня из Укргидрометцентра.

Украину накроет аномальное тепло: прогноз на октябрь и ноябрь

Погода в Украине (фото из открытых источников)

По словам Птухи, на данный момент в Украине продолжается метеорологическое лето, и солнечные дни сохранятся до 25 сентября.

"В ноябре температурные показатели будут приближаться к климатической норме, но все же и тогда они могут оставаться несколько выше", – отмечает она.

Синоптика также обратила внимание на то, что в этом году наблюдается дефицит осадков. Сентябрь, как и летние месяцы, характеризуется малым количеством дождей. Однако, по словам Птухи, в октябре и ноябре количество осадков, вероятно, достигнет обычных для этих месяцев показателей.

"Последние годы демонстрируют рост количества теплых периодов. Это лето стало наглядным примером, когда наблюдалась интенсивная волна тепла. Сейчас любое время года отмечается более высокими температурами. Количество холодных дней уменьшается, они становятся менее продолжительными и менее интенсивными", — подчеркнула синоптикиня.

По прогнозу на зиму, Птуха отметила, что могут быть холодные периоды с морозами, однако в целом зима должна быть более мягкой. Более детальный прогноз по зимней погоде появится ближе к концу осени.

"Возможны и холодные волны, однако они не будут столь интенсивными или длительными. Мы ожидаем, что теплых дней будет больше холодных", — добавила Наталья Птуха.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что некоторые территории Украины могут уйти под воду. Сотрудница отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк сообщила, что глобальное потепление никому не принесет пользы. Потому что низменные прибрежные территории на юге Украины тоже могут уйти под воду – это почти один миллион гектаров территории.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2MDfhGfTEVk&ab_channel=MediaCenterUkraine
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