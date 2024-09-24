Украинскую "Мрию" перестали восстанавливать: какая причина

АО "Антонов" временно приостановило восстановление легендарного самолета Ан-225 "Мрия", который также был самым большим в мире. Причиной тому стало завершение всех срочных работ, а также переориентация на другие, более приоритетные задачи для государства.



Уничтоженный Ан-225 "Мрия". Фото из открытых источников

Согласно источникам "ЭП" на предприятии, работники уже закончили дефектацию уничтоженного самолета, которая должна была быть проведена как можно быстрее для сохранения уцелевших деталей. Дальнейшее восстановление самолета отложено до завершения продолжающихся в Украине боевых действий. В АО "Антонов" объяснили, что компания "сосредоточила ресурсы на более приоритетных для государства задачах".

Работы над восстановлением "Мрии" финансировались из специального фонда, на котором удалось собрать 3 млн. долларов. Значительная часть этих средств поступила от продажи дополнения к популярной игре Microsoft Flight Simulator, в которой игроки могут управлять виртуальной версией Ан-225.

По договоренности с Microsoft, первый год продаж этого дополнения приносил "Антонову" 100% роялти, которые должны были идти исключительно на восстановление самолета.

Пока точная стоимость восстановления "Мрии" еще не рассчитана. Стоимость будет зависеть от возможности использовать в качестве доноров для комплектующих российские самолеты "Руслан". Эти самолеты находятся в Канаде и Германии, и есть вероятность, что их конфискуют в пользу Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что строится самый большой самолет в мире, который по некоторым характеристикам превзойдет украинскую "Мрию".

Также "Комментарии" писали о том, что в Польше неожиданно приземлился пассажирский самолет из Москвы.



