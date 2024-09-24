logo

BTC/USD

62825.01

ETH/USD

2598.99

LTC/USD

65.84

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

46.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинскую "Мрию" перестали восстанавливать: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинскую "Мрию" перестали восстанавливать: какая причина

Компания "Антонов" прекратила восстановление крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия"

сегодня, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

АО "Антонов" временно приостановило восстановление легендарного самолета Ан-225 "Мрия", который также был самым большим в мире. Причиной тому стало завершение всех срочных работ, а также переориентация на другие, более приоритетные задачи для государства.

Украинскую "Мрию" перестали восстанавливать: какая причина

Уничтоженный Ан-225 "Мрия". Фото из открытых источников

Согласно источникам "ЭП" на предприятии, работники уже закончили дефектацию уничтоженного самолета, которая должна была быть проведена как можно быстрее для сохранения уцелевших деталей. Дальнейшее восстановление самолета отложено до завершения продолжающихся в Украине боевых действий. В АО "Антонов" объяснили, что компания "сосредоточила ресурсы на более приоритетных для государства задачах".

Работы над восстановлением "Мрии" финансировались из специального фонда, на котором удалось собрать 3 млн. долларов. Значительная часть этих средств поступила от продажи дополнения к популярной игре Microsoft Flight Simulator, в которой игроки могут управлять виртуальной версией Ан-225.

По договоренности с Microsoft, первый год продаж этого дополнения приносил "Антонову" 100% роялти, которые должны были идти исключительно на восстановление самолета.

Пока точная стоимость восстановления "Мрии" еще не рассчитана. Стоимость будет зависеть от возможности использовать в качестве доноров для комплектующих российские самолеты "Руслан". Эти самолеты находятся в Канаде и Германии, и есть вероятность, что их конфискуют в пользу Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что строится самый большой самолет в мире, который по некоторым характеристикам превзойдет украинскую "Мрию".

Также "Комментарии" писали о том, что в Польше неожиданно приземлился пассажирский самолет из Москвы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.epravda.com.ua/news/2024/09/20/719628/
Теги:

Новости

Все новости