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Украинскую антарктическую станцию мощно замело: захватывающие снимки

Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» поделились фотографиями антарктической весны

сегодня, 14:44
Автор:

Таисия Ерохина

Украинскую станцию в Антарктике в конце антарктической весны рекордно замело. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Национальный антарктический научный центр.

Украинскую антарктическую станцию мощно замело: захватывающие снимки

Фото: Национальный антарктический научный центр

Сообщается, что сейчас, 11 ноября, там заканчивается антарктическая весна, но станцию неожиданно замело. Впечатляющими фотографиями поделился руководитель двадцать пятый УАЭ Юрий Отруба со станции "Академик Вернадский". В сообщении отмечается, что высота снежного покрова составляет 169-170 см, и это — рекорд для этого года зимовки.

"Теперь нашим полярникам прибавилось работы, как откопать путь наружу", — говорится в сообщении.

Напомним, сотрудница украинской антарктической станции "Академик Вернадский" публикует забавные посты про пингвинов, живущих в природе. Пингвины и манера повествования автора постов не могут не вызвать улыбки.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", синоптик предупредила украинцев об одном из самых красивых метеорологических явлений. Известно, когда оно будет. Также синоптик озвучила прогноз погоды на ближайшие дни в Украине.


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Источник: https://www.facebook.com/300334710176413/posts/1521450648064807/
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