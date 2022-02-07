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Украинский ЗАЗ победил на Rallye Monte-Carlo Classique 2022

В классическом ралли в Монако соревновались ретро-автомобили ЗАЗ из Украины

сегодня, 09:15
Автор:

Козлова Альбіна
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Украинский ЗАЗ победил на Rallye Monte-Carlo Classique 2022

Украинцы на финише в Монако, фото Facebook

Юбилейное 25-е Rallye Monte-Carlo Classique 2022 не состоялось без участия украинцев. О победах ретро-автомобилей, выпустившихся в Украине,  рассказал фотокорреспондент украинского СМИ Евгений Кравс в Facebook.

В ралли классических автомобилей Rallye Monte-Carlo Classique 2022 приняли участие аутентичные ретро-автомобили, выпущенные с 1910-х по 1965-й год. Не только украинцы привезли в Монако запорожцы, но и литовцы. Ралли длилось с 31 января по 2 февраля 2022 года.Участники должны были преодолеть трассу в горах из Валанса в Монте-Карло. Награды разыгрывались в нескольких номинациях.

Украинцы выиграли главный Кубок в классе автомобилей до 900 куб см. Получил его наш экипаж №406, преодолевший дистанцию на автомобиле ЗАЗ-965. Водителем был Сергей Малик, штурманом – Геннадий Вильгоцкий.

"Поскольку у "классиков" — преодоление дистанции не лимитировано временем, места участникам не назначаются. Поэтому победителем может считать себя каждый, принявший участие в самой престижной гонке ретро автомобилей и одолевший горы в непогоду (на перевалах — метели и сильный ветер, темно и скользко). В первый день гонки с трассы сошли 74 авто из 300 стартовавших, а мы доехали", — написал в сообщении Евгений Кравс.

Символично, что Украина, отметившая свое 30-летие, стала тридцатой страной-участницей самого престижного европейского зимнего ретро-ралли.

"Высокие Альпы удалось одолеть! Было очень тяжело: 6-7-километровые подъемы заснеженными серпантинами для маленького "Запорожца" — чрезвычайно экстремальная задача. Но три украинских "Горбатых ужика" и киевский "ушастик" ЗАЗ-966 добрались финишу. К сожалению, черновицкий женский экипаж проехал всего 140-км и сломался. Впервые украинцы на украинских малолитражках бросили вызов европейской автомобильной и ретро-элите. И не проиграли", — добавил Кравс.

Как сообщал портал "Комментарии", юные украинцы победили на международном конкурсе World Children's Picture Contest.

Украинский ЗАЗ победил на Rallye Monte-Carlo Classique 2022 - фото 2
Украинский ЗАЗ победил на Rallye Monte-Carlo Classique 2022 - фото 3
Украинский ЗАЗ победил на Rallye Monte-Carlo Classique 2022 - фото 4


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Источник: https://www.facebook.com/evgeny.kraws.1
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