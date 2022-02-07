Украинский ЗАЗ победил на Rallye Monte-Carlo Classique 2022

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Козлова Альбіна
Украинцы на финише в Монако, фото Facebook
Юбилейное 25-е Rallye Monte-Carlo Classique 2022 не состоялось без участия украинцев. О победах ретро-автомобилей, выпустившихся в Украине, рассказал фотокорреспондент украинского СМИ Евгений Кравс в Facebook.В ралли классических автомобилей Rallye Monte-Carlo Classique 2022 приняли участие аутентичные ретро-автомобили, выпущенные с 1910-х по 1965-й год. Не только украинцы привезли в Монако запорожцы, но и литовцы. Ралли длилось с 31 января по 2 февраля 2022 года.Участники должны были преодолеть трассу в горах из Валанса в Монте-Карло. Награды разыгрывались в нескольких номинациях.
Украинцы выиграли главный Кубок в классе автомобилей до 900 куб см. Получил его наш экипаж №406, преодолевший дистанцию на автомобиле ЗАЗ-965. Водителем был Сергей Малик, штурманом – Геннадий Вильгоцкий.
Символично, что Украина, отметившая свое 30-летие, стала тридцатой страной-участницей самого престижного европейского зимнего ретро-ралли.
Как сообщал портал "Комментарии", юные украинцы победили на международном конкурсе World Children's Picture Contest.
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