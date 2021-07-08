Украинский врач отправил пенсионерку на лечение в "ЛНР": подробности

В Новопскове Луганской области, который, к слову, находится на подконтрольной территории Украины, местный врач послал 74-летнюю бабушку лечиться в медицинское учреждение Луганска. Город в настоящее время находится под контролем самопровозглашенных боевых формирований "ЛНР". Об этом на своей странице в Facebook написал Константин Реуцкий.

Местный врач (фото из открытых источников)

По его словам, бумажное направление выписал врач с Новопскова Нестеренко Н.В. Однако на КПП самопровозглашенной республики старушку не пропустили в Луганск.

Позже пенсионерка сообщила больше подробностей о своем путешествии в больницу.

Варвара Васильевна рассказала, что ей 74 года. Старушка говорит, что направление ей дали в Новопсковской больнице, оно было подписано врачом Нестеренко Н.В.

"7 июля мне дали направление в больницу. Я понятия не имею, что у них там происходит", — пояснила пенсионерка.

По ее словам, перед своей поездкой в Луганск, она не звонила в местную больницу.

"Я подумала, если дали направление, значит надо ехать", — говорит Варвара Васильевна.

Пенсионерка рассказала, что на КПП ее развернули и посоветовали позвонить в Министерство иностранных дел Украины.

Администрация больницы отреагировала очень быстро. В ведомстве сообщили, что ситуация выясняется. По их словам, лицо, которое оформило это "направление" уже установлено, оно дает объяснения.



Пользователи социальной сети в комментариях заметили, что врач выдал пожилой женщине не направление, а справку. Поэтому в Луганск ее не пропустили. Часть из них убеждена, что пенсионерка подделала медицинский документ специально, чтобы поехать в "ЛНР".

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что пенсионерка стала символом украинского бренда нижнего белья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!