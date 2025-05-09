Украинский пенсионер создал трон для Трампа за 150 миллионов долларов: впечатляющие детали

В то время, когда имя Дональда Трампа активно обсуждается в разных странах, в Украине создали для него уникальный трон, который удивил бы любого политика. Автор этого произведения искусства Николай Христич, пенсионер из Ровно, который в прошлом был летчиком и пограничником. Своему изделию он уделил много внимания, изготовив его из дуба и ореха. Уже в 2017 году его работа попала в прессу, когда рассказал, что создал трон для Трампа.

Фото: колаж

"Трон готов. Недавно я поделился фото со своим посредником из Киева. Похоже, есть связи с людьми в США, и они могут быть заинтересованы в его приобретении", — рассказал Христич в интервью ТСН.

Николай уточнил, что лично не знаком с посредниками, но рассказали, что это люди с высокими должностными позициями в Украине и США. Он послал не только фото, но и видео своего изделия и описание, как того потребовали потенциальные покупатели.

"Этот трон, если он станет подарком для Трампа, может положительно повлиять на отношения между нашими странами. Америка еще не видела такого", — считает мастер.

Трон поражает своими размерами: его высота составляет 2 метра 65 сантиметров, а ширина – 2,5 метра. Кроме того, в нем есть встроенный сейф, что повышает его функциональность и безопасность.

Цена этого уникального изделия, по словам Христича, составляет 150 миллионов долларов, хотя он оценивает его гораздо дешевле.

"Это минимальная стоимость для такого изделия", — добавляет он.

По словам Николая, конструкция сложна и требует использования новейших технологий, а отделка шведским лаком обеспечивает надежность и долговечность.

Европейские СМИ уже отметили это творение, а польские дипломаты также заинтересованы в его существовании. Если этот трон действительно попадет в Трамп, он станет не только символом украинского мастерства, но и огромным политическим жестом.

Как уже писали "Комментарии", Трамп предположил, что может обратиться в Китай за помощью по урегулированию российско-украинской войны. Соответствующее заявление он сделал во время общения со СМИ.