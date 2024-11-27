Украинский нардеп выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира: что известно

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в 2025 году. Письмо с соответствующим предложением было отправлено в Норвежский Нобелевский комитет. Украинский нардеп объяснил свое решение привлечением внимания Трампа к войне в Украине.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает издание "Kyiv Independent", ознакомившееся с письмом украинского депутата, где Мережко указал основные причины выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира. По его словам, Трамп имел посредничество в мировых соглашениях, в частности, сыграл значительную роль в достижении мирных договоренностей между Израилем и рядом мусульманских стран, таких как ОАЭ, Бахрейн и Судан, во время своего первого президентского срока.

"Я убежден, что Трамп внес значительный вклад в мир во всем мире и что он может внести еще больше в будущем", — утверждает Мережко.

В письме также отмечается, что Трамп во время своего президентства положил начало поставкам Украине противотанковых комплексов Javelin, чем укрепил обороноспособность страны. Кроме того, Александр Мережко выразил надежду, что при возвращении Трампа к власти он будет искать справедливое решение для прекращения войны России против Украины, соблюдая международное право на основе Устава ООН.

Также Мережко указал, что одной из мотиваций, почему он выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года, стала "возможность привлечь внимание Трампа, чтобы он мог помочь Украине выжить".

Отметим, что многие украинские лидеры критиковали Трампа за его высказывания в поддержку Владимира Путина и сомнения относительно дальнейшей военной помощи Украине. Трамп неоднократно заявлял, что намерен прекратить войну путем заключения мирного соглашения, но опасения по поводу возможного давления на Киев для уступок России вызывают серьезные беспокойства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трампа не впервые выдвигают на Нобелевскую премию мира. В начале 2024 года республиканка Клаудия Тенни сообщила, что направила письмо в Норвежский Нобелевский комитет, в котором призвала вручить Трампу премию из-за его мирных соглашений на Ближнем Востоке.

Также "Комментарии" писали о том, что после победы Трампа на выборах в США шансы окончания войны в Украине выросли. Об этом свидетельствуют данные по ставкам на букмекерских ресурсах.