Украинский кардинал на конклаве: он оценил свои шансы стать Папой Римским

7 мая 2025 года в Ватикане официально начался конклав. Это церковная процедура, во время которой кардиналы выбирают нового Папу Римского. В этот раз участниками конклава стали 135 кардиналов со всего мира, в том числе самый молодой кардинал 45-летний украинец Николай Бычок.

Кардинал Николай Бычок. Фото из открытых источников

В 2024 году покойный Папа Римский Франциск назначил руководителя Украинской греко-католической церкви в Австралии Николая Бычко кардиналом. Это сделало его самым молодым кардиналом и одним из претендентов на должность Папы Римского, избираемого на конклаве.

Николай Бычок, оценивая свои шансы стать новым Папой Римским, отметил, что это возможно, однако есть и другие кандидаты, которые, по его мнению, могут быть достойнее.

"Я теоретически могу быть избранным, ведь у мне меньше 85 лет, но мне не хочется в это верить. В этом мире все может случиться… Однако я считаю, что есть намного более опытные и достойные кардиналы, которые действительно могут взять это бремя целой Вселенской церкви", — отметил Бычок в эфире телеканала "Эспрессо".

Несмотря на то, что в настоящее время Католическая церковь имеет 252 кардинала, возрастные ограничения позволяют участвовать 135, которые младше 85 лет. Все участвующие в конклаве имеют право голоса, а также являются претендентами на нового Папу Римского. Для этого необходимо набрать 2/3 голосов.

Кардинал Николай Бычок родился 13 февраля 1980 года в Тернополе, с юности связал свою жизнь с церковью и вступил в монашеский орден редемптористов. Священником стал в 2005 году, получив рукоположение во Львове.

Его духовный путь проходил через Польшу и Соединенные Штаты, где он работал с украинской диаспорой. В 2020 году его назначили епископом епархии Святых Петра и Павла в Мельбурне, которая является центром Украинской греко-католической церкви в Австралии.

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