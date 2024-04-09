Украинский фильм устанавил рекорд кассовых сборов: какой именно



















В дебютной документальной ленте украинского блогера и путешественника Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война", премьера которой состоялась 28 марта, затронуты уникальные и трогательные истории о взаимоотношениях животных и их хозяев в условиях войны. Фильм, ставший свидетельством не только человеческой выдержки, но и удивительной способности животных адаптироваться к экстремальным условиям, сразу же привлек внимание широкой аудитории и критиков.

Украинский фильм устанавил рекорд кассовых сборов





По данным Forbes, картина Птушкина установила новый рекорд среди украинских документальных фильмов, собрав за первые выходные в прокате 2,3 миллиона гривен. Такой старт проката оставил позади даже культовый фильм "20 дней в Мариуполе", удостоенный Оскара, который заработал 2,1 миллиона гривен за 16 уикендов. С момента премьеры "Мы, наши любимцы и война" привлекли внимание 13 440 зрителей, при этом кинопоказы проходили в 142 кинотеатрах на 174 экранах по всей Украине. Ежедневно устраивается около 240 сеансов.

Вероника Ясинская, СЕО дистрибьюторской компании Green Light Films, выразила мнение о том, что такой старт проката является несомненным успехом для любого проекта, вне зависимости от его формата. Особое значение для фильма имеет и его международное признание: Антон Птушкин объявил в своем Instagram, что права на показ его фильма приобрел крупнейший американский вещатель PBS. Таким образом, международная версия "Мы, наши любимцы и война" будет представлена в рамках популярного документального проекта Nature от PBS, что является значительным достижением для украинского кинематографа.

Фильм рассказывает о необычайных обстоятельствах, в которых животные – от котов и собак до медведей, львов, лемуров и даже йеменского хамелеона по кличке "Игорь" – оказались вместе со своими хозяевами в центре военных действий в 2022 году. Эти истории подчеркивают не только бесконечную преданность и любовь между животными и людьми, но и невероятную смелость героев, которые не покидают своих питомцев даже в самых опасных ситуациях. Кроме того, в ленте отражены эмоции иностранцев, пораженных героизмом и стойкостью украинского народа.