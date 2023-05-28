logo

BTC/USD

27198.89

ETH/USD

1842.95

LTC/USD

89.20

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинские звезды, политики и инфлюэнсеры поздравили киевлян с Днем города
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские звезды, политики и инфлюэнсеры поздравили киевлян с Днем города

Известные украинцы поздравляют Киев с Днем города. 28 мая столица Украины отмечает 1541 раз свой День рождения.

сегодня, 15:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

28 мая Киев отмечает 1541 год от своего основания. Портал "Комментарии" публикует слова звезд, политиков и лидеров мнений, приветствовавших столицу Украины.

Украинские звезды, политики и инфлюэнсеры поздравили киевлян с Днем города

Известные люди поздравляют с Днем Киева

Одним из первых поздравил Киев мэр города Виталий Кличко. Украинский политик выложил видео на своей странице в Facebook, где произошедшие в течение года события, а в конце вместе с братом Владимиром поздравил с Днем Киева.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Первая леди Украины Елена Зеленская в своем поздравлении спросила "Киев, ты как?", имея в виду второй год войны и отстаивающих город людей. Жена президента Украины поблагодарила защитников столицу, которые каждую ночь спасают киевлян.


Основатель медиахолдинга "Комментарии" Виктор Гольдский поздравил Киев, пересказав, что столица Украины неоднократно видела, как темные времена сменяются светлыми.

Украинский ведущий Андрей Бедняков отметил, что, несмотря на российские атаки, Киев остается лучшим городом.

Другая украинская ведущая Маша Ефросинина присоединилась к поздравлениям также

Украинские звезды, политики и инфлюэнсеры поздравили киевлян с Днем города - фото 2

С Днем города, Киев поздравили также Джамала, Павел Зибров, Екатерина Осадчая, Леся Никитюк, Александр Пономарев и многие другие.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!