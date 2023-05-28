Украинские звезды, политики и инфлюэнсеры поздравили киевлян с Днем города

28 мая Киев отмечает 1541 год от своего основания. Портал "Комментарии" публикует слова звезд, политиков и лидеров мнений, приветствовавших столицу Украины.



Известные люди поздравляют с Днем Киева

Одним из первых поздравил Киев мэр города Виталий Кличко. Украинский политик выложил видео на своей странице в Facebook, где произошедшие в течение года события, а в конце вместе с братом Владимиром поздравил с Днем Киева.

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Первая леди Украины Елена Зеленская в своем поздравлении спросила "Киев, ты как?", имея в виду второй год войны и отстаивающих город людей. Жена президента Украины поблагодарила защитников столицу, которые каждую ночь спасают киевлян.





Основатель медиахолдинга "Комментарии" Виктор Гольдский поздравил Киев, пересказав, что столица Украины неоднократно видела, как темные времена сменяются светлыми.

Украинский ведущий Андрей Бедняков отметил, что, несмотря на российские атаки, Киев остается лучшим городом.

Другая украинская ведущая Маша Ефросинина присоединилась к поздравлениям также





С Днем города, Киев поздравили также Джамала, Павел Зибров, Екатерина Осадчая, Леся Никитюк, Александр Пономарев и многие другие.