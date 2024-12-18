Украинские звезды OnlyFans заплатили государству миллионные налоги

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Черновалова Кристина
Украинские авторы контента на OnlyFans не только развлекают своих подписчиков, но и активно пополняют бюджет страны. По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, 350 авторов задекларировали 305,4 миллиона гривен доходов, уплатив 59 миллионов гривен в виде налогов и военного сбора.
OnlyFans приносит Украине 59 миллионов гривен налогов
В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который может изменить правила игры для авторов подобного контента. Речь идет о декриминализации статьи 301 Уголовного кодекса Украины, касающейся распространения порнографии. По словам Гетманцева, это позволит создателям контента работать легально, а государству получать стабильные налоговые поступления.
Ранее "Комментарии" сообщили, что более 5000 украинцев, создававших контент на OnlyFans в период с 2020 по 2022 годы, заработали 123 миллиона долларов. Однако из-за законодательных ограничений уплата налогов была невозможна. Железняк подчеркнул, что хотя OnlyFans уже платит налоги в Украине, сами авторы контента находятся в "подвешенном состоянии". По его словам, даже если модели захотят уплатить налоги, это может привести к уголовной ответственности.
Читайте на портале "Комментарии" — В 2023 году прибыль компании OnlyFans составила 485 миллионов долларов при доходе в 1,3 миллиарда долларов. Платформа имеет более 305 миллионов пользователей, которые потратили 6,6 миллиарда долларов на подписки.
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