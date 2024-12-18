Украинские звезды OnlyFans заплатили государству миллионные налоги

Украинские авторы контента на OnlyFans не только развлекают своих подписчиков, но и активно пополняют бюджет страны. По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, 350 авторов задекларировали 305,4 миллиона гривен доходов, уплатив 59 миллионов гривен в виде налогов и военного сбора.

OnlyFans приносит Украине 59 миллионов гривен налогов

"Факт, что девушки не уплатили налог своевременно, не может являться основанием для уголовного преследования, если налоги уже уплачены. Правоохранители поддерживают такой подход", — отметил он.

В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который может изменить правила игры для авторов подобного контента. Речь идет о декриминализации статьи 301 Уголовного кодекса Украины, касающейся распространения порнографии. По словам Гетманцева, это позволит создателям контента работать легально, а государству получать стабильные налоговые поступления.

Ранее "Комментарии" сообщили, что более 5000 украинцев, создававших контент на OnlyFans в период с 2020 по 2022 годы, заработали 123 миллиона долларов. Однако из-за законодательных ограничений уплата налогов была невозможна. Железняк подчеркнул, что хотя OnlyFans уже платит налоги в Украине, сами авторы контента находятся в "подвешенном состоянии". По его словам, даже если модели захотят уплатить налоги, это может привести к уголовной ответственности.

Читайте на портале "Комментарии" — В 2023 году прибыль компании OnlyFans составила 485 миллионов долларов при доходе в 1,3 миллиарда долларов. Платформа имеет более 305 миллионов пользователей, которые потратили 6,6 миллиарда долларов на подписки.