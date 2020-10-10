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Украинские военные провели совместные учения с британцами

Британский эсминец Dragon прибыл в Одессу для совместных учений с украинским флотом

сегодня, 22:00
Автор:

Павел Зинченко

Офицеры Сил специальных операций Украины и их коллеги из стран-членов НАТО провели совместные учения на эсминце Королевских военно-морских сил Великобритании Dragon. Об этом сообщает информационное издание Укрінформ.

Украинские военные провели совместные учения с британцами

ФОТО: Укринформ

"Офицеры-разведчики 73-го военно-морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели совместные учения со своими коллегами из стран-членов НАТО на борту эсминца ВМС Великобритании Dragon", — сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В процессе учений отрабатывались абордажные операции, восхождение на борт, рукопашный бой и зачистка корабля. Совместные учения состоялимь в рамках учебной миссии Великобритании в Украине Operation Orbital.

7 октября эсминец ВМС Великобритании Dragon прибыл в Одесский морской порт для проведения совместных учений с кораблями ВМС Украины. В рамках визита состоится встреча делегаций ВМС двух стран, совместные корабельные учения на борту британского эсминца и совместные учения типа PASSEX на море.

Как сообщало издание "Комментарии", в Генштабе показали, как проходят учения ВМС Украины и Румынии на Дунае.


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