logo

BTC/USD

96060.25

ETH/USD

1825.80

LTC/USD

86.77

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинские военные примут участие в параде ко Дню победы: в какой стране
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские военные примут участие в параде ко Дню победы: в какой стране

Военные ВСУ будут маршировать на параде ко Дню победы в Великобритании.

сегодня, 10:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинские военные будут участвовать в параде ко Дню победы в Великобритании. Они присоединятся к британским военным в совместном шествии, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.

Украинские военные примут участие в параде ко Дню победы: в какой стране

Украинские военные. Фото из открытых источников

Британское правительство сообщило, что военные ВСУ будут привлечены к параду ко Дню победы. Они совместно с 1000 британскими солдатами пройдут маршем, чтобы символизировать "глобальную поддержку их неустанной борьбы за свободу" против России.

"Вооруженные силы Украины примут участие в британском военном шествии, посвященном 80-летию Дня победы в Европе, который знаменует собой завершение боевых действий на континенте во время Второй мировой войны", — пишет Reuters.

Великобритания с 5 мая начинает праздничные мероприятия в канун годовщины Дня победы, которые включают военные парады в разных частях страны, а кульминацией станет служба благодарности 8 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Это событие также посетит королевская семья.

Также на процессии выступит 101-летний ветеран Второй мировой войны Джек Мортимер, призвавший помнить жертв войны, боровшихся для защиты свободы более 80 лет назад.

Ранее портал "Комментарии" писали, что два мировых лидера отказались ехать на парад к Путину на 9 мая. Ими оказались премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух, отвергшие приглашение Кремля.

Также "Комментарии" писали о том, будет ли Украина атаковать парад в Москве на 9 мая. Эксперт исключает такую возможность из-за присутствия в РФ китайского лидера Си Цзиньпина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-forces-join-uk-military-procession-victory-europe-anniversary-2025-05-02/
Теги:

Новости

Все новости