Украинские военные примут участие в параде ко Дню победы: в какой стране

Украинские военные будут участвовать в параде ко Дню победы в Великобритании. Они присоединятся к британским военным в совместном шествии, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.

Украинские военные. Фото из открытых источников

Британское правительство сообщило, что военные ВСУ будут привлечены к параду ко Дню победы. Они совместно с 1000 британскими солдатами пройдут маршем, чтобы символизировать "глобальную поддержку их неустанной борьбы за свободу" против России.

"Вооруженные силы Украины примут участие в британском военном шествии, посвященном 80-летию Дня победы в Европе, который знаменует собой завершение боевых действий на континенте во время Второй мировой войны", — пишет Reuters.

Великобритания с 5 мая начинает праздничные мероприятия в канун годовщины Дня победы, которые включают военные парады в разных частях страны, а кульминацией станет служба благодарности 8 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Это событие также посетит королевская семья.

Также на процессии выступит 101-летний ветеран Второй мировой войны Джек Мортимер, призвавший помнить жертв войны, боровшихся для защиты свободы более 80 лет назад.

Ранее портал "Комментарии" писали, что два мировых лидера отказались ехать на парад к Путину на 9 мая. Ими оказались премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух, отвергшие приглашение Кремля.

Также "Комментарии" писали о том, будет ли Украина атаковать парад в Москве на 9 мая. Эксперт исключает такую возможность из-за присутствия в РФ китайского лидера Си Цзиньпина.