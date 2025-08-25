logo

Украинские ветераны с ампутированными конечностями переплыли Босфор в День Независимости

В День Независимости украинские ветераны, среди которых бойцы с ампутированными конечностями, переплыли 6,5 км через Босфор, доказав свою несокрушимость и силу духа.

25 августа 2025, 21:21
В День Независимости Украины группа ветеранов совершила символический спортивный подвиг — переплыла пролив Босфор, преодолевая 6,5 км от Азии в Европу. Среди участников были и два защитника, потерявших конечности во время войны, однако сумевшие наравне с другими преодолеть сложную дистанцию. Об этом сообщили в центре Superhumans.

Украинские ветераны с ампутированными конечностями переплыли Босфор в День Независимости

Украинские бойцы переплыли Босфор

В заплыве приняли участие около 2800 спортсменов со всего мира. Украинские ветераны показали впечатляющие результаты:

Павел, потерявший ногу после подрыва на мини, завершил дистанцию за 1 час 23 минуты;

• триатлонист Олег, прошедший бои и переживший две контузии, справился с заплывом за 1 час 24 минуты;

• Александр, которому ампутировали ногу выше колена, преодолел Босфор за 1 час 30 минут. Весной он также поднялся в базовый лагерь Эвереста.

В Superhumans отметили, что украинцы сознательно не указывали информацию об инвалидности при регистрации. По правилам, это могло стать основанием для дисквалификации, однако для них было принципиальным пройти дистанцию на уровне со всеми остальными.

"Еще накануне старта существовал риск, что их не допустят к участию. А сегодня мы можем только увлекаться их выдержкой и результатами", — подчеркнули в центре.

Этот заплыв стал не только спортивным испытанием, но и символом несокрушимости украинских защитников, которые даже после тяжелых травм продолжают доказывать, что у их силы духа нет предела.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил канцлера Германии Олафа Шольца в свою летнюю резиденцию Форт де Брегансон для проведения двусторонних переговоров. По информации Le Monde, встреча состоится в четверг и станет особым дипломатическим жестом: это лишь третий случай в истории, когда глава германского правительства посещает эту резиденцию. Ранее подобную честь имели только Гельмут Коль и Ангела Меркель.



Источник: https://www.facebook.com/Superhumans.Center/videos/1453966588986524
