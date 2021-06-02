Украинские ученые сделали фото уникального природного явления в Антарктиде

Украинские ученые зафиксировали необычное природное явление. Об этом сообщили на странице Национального антарктического центра в социальной сети Facebook.

Мираж в Антарктиде. Фото со страницы Национального антарктического центра в Facebook.

Сообщается, что вблизи антарктической станции "Академик Вернадский" над водной поверхностью ученые-полярники обнаружили и сделали фотографии необычного природного явления.

Миражи над океаном являются очень редким природным явлением. Чаще всего их можно наблюдать в районе Антарктиды. В полярных зонах данные явления можно видеть по нескольку дней, а иногда и недель, причем они могут быть заметными даже в ночное время суток. Это происходит из-за атмосферных особенностей в данной местности.





Данное оптическое атмосферное явление образовывается из-за накапливания в течении лета тонкого слоя разогретого воздуха над поверхностью воды. Теплый воздух не успевает смешаться с холодным и это искажает изображение. Из-за данного эффекта искажения, наблюдающий за миражом человек может видеть предметы ближе, чем они есть.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что марсоход NASA сделал несколько фотографий облаков на красной планете. Снимки были сделаны сразу после захода солнца на Марсе. Благодаря данным изображениям ученые ведомства смогли сделать новое научное открытие о марсианской атмосфере.

Также, издание информировало о том, что NASA опубликовала фотографии марсохода Curiosity, который взобрался на скалистое образование под названием Мон-Мерка. Фото ровера сделал с расстояния 270 километров орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter. Несмотря на очень большое расстояние, фотографии марсохода получились отчетливыми.

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