Украинские правоохранители обращаются к жителям приграничных районов

Заместитель министра Монастырского Евгений Енин подчеркнул, что местных жителей из районов у северной границы просят сообщать о посторонних лицах, то есть мигрантах, если тем удастся перейти границу. Об этом пишет УНИАН.



Денис Монастырский, фото МВД

Пока же на границах усилена охрана. Национальная полиция проводит общение с местным населением и разъясняет, как себя вести. В пресс-службе Министерства внутренних дел говорят, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) уже обсудил ситуацию, возникшую на границах между Польшей и Беларусью.

По словам Дениса Монастырского, границу Украины будут патрулировать лучше, туда подтянули дополнительные подразделения Государственной пограничной службы, Нацполиции и Нацгвардии. Также будут направлены на границу с Беларусью подразделения территориальной обороны.

Кроме того, в приграничных районах будут патрулировать мобильные группы стражей порядка, которые должны будут выявлять случаи незаконного пересечения границы. Министр подчеркнул, что ситуация контролируемая и попыток незаконного пересечения мигрантов не зафиксировано.

Как сообщает РБК-Украина, секретарь СНБО категорически отверг предложение Шмида о том, чтобы Украина приняла мигрантов. На что Данилов предложил социал-демократам Германии взять их себе домой.

Как сообщал портал "Комментарии", экономический эксперт считает, что мигранты должны быть расселены по домам европейских чиновников. Мигранты направляются в европейские страны из-за действий тех правительств, которые участвовали в военных интервенциях на территориях разных стран Азии и Африки. Среди которых – Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан. Поэтому в этих странах пока нет мира и люди вынуждены искать политическое убежище и лучшей судьбы за пределами родных земель.





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