Украинские поезда будут отправляться с вокзалов под музыку: какие песни выбрали

В условиях, когда каждый аспект повседневной жизни приобретает особое значение, Укрзализныця вносит свой вклад в культурное обогащение путешествий, предлагая не только транспортные услуги, но и эстетическое удовольствие. Это стало возможным благодаря инициативе отправления и прибытия фирменных поездов под сопровождение музыки, приобретающей символическое значение в контексте конкретного маршрута или города.

Украинские поезда будут отправляться с вокзалов под музыку

Андрей Гринченко, заместитель директора филиала Укрзализныци, поделился с прессой, что музыка, звучащая на вокзалах во время отправления или прибытия поездов, отобрана так, чтобы она символизировала конкретный поезд или отражала культурное богатство региона. Например, поезд в Ивано-Франковск, проходящий через родные края победителей Евровидения, отправляется под звуки трека "Стефания", созданного именно этими артистами.

"Обычно под музыку отправляются или прибывают либо фирменные поезда, либо символические — как поезд из/до Краматорска прифронтового, или поезд в Ивано-Франковск, который проходит через родину позапрошлых победителей Евровидения, которые и написали трек "Стефания", — рассказал Гринченко.

Сейчас в арсенале музыкальных композиций, звучащих на украинских вокзалах, есть такие песни, как "Киев мой" для Интерсити №706, курсирующего между Киевом и Перемышлем, "К Херсону вернулась весна" для рейса №101/102 Славянск-Киев -Херсон, и "Воины света" для Интерсити №712, соединяющего Киев с Краматорском. Это лишь несколько примеров того, как музыка может добавить колорит и эмоциональный заряд железнодорожным путешествиям.

Однако Укрзализныця не останавливается на достигнутом и планирует унификацию музыкального сопровождения на вокзалах страны. Это означает, что вскоре в процесс будут внесены изменения, которые обеспечат еще большую интеграцию музыки в путевой опыт. Целью этой инициативы является не только обогатить эмоциональное восприятие путешествий, но и подчеркнуть культурную идентичность разных регионов Украины, придавая каждому маршруту особое звучание.