Украинские облигации резко подскочили в цене: почему это связано с Трампом

Украинские еврооблигации подскочили на 12% за последний месяц из-за ожиданий инвесторов, что Дональд Трамп сразу после своей инаугурации остановит войну, что увеличит способность Украины выплачивать долги кредиторам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал, что знает, как прекратить войну в Украине.

Облигации Украины с погашением в 2036 году выросли с 44 до 49 центов за доллар за последний месяц, ВВП-варранты выросли еще резче.

Облигации "Укрэнерго" в этом году подскочили более, чем на 160% до 67 центов за доллар, несмотря на новые атаки России на инфраструктуру.

Рост произошел лишь через два месяца после того, как Киев завершил реструктуризацию более $20 млрд долга в рамках одной из самых быстрых и крупнейших процедур государственного долга в современной истории.

Как говорится в материале, инвесторы облигаций делают ставку на то, что Трамп скоро закончит войну, Украина согласится на мирное соглашение с утратой части территории, после чего украинская экономика быстро восстановится.

"Основная часть торговли действительно базируется на ожидании завершения войны или, по крайней мере, на вероятности того, что Трампу удастся запустить переговоры", — прокомментировал портфельный менеджер компании Ninety One, владеющей украинскими облигациями Тис Лув,

В то же время, не все инвесторы на рынке так оптимистичны, как Ninety One. Портфельный менеджер Federated Hermes Мохаммед Элми выразил скептицизм по поводу возможности быстрого достижения мирного соглашения. К тому же, есть вопрос относительно того, в каком состоянии останется экономика Украины после переговоров и вообще ли они будут приоритетом для новой администрации Белого дома.

"У Трампа большая политическая повестка дня и много работы. Эти переговоры также могут быть достаточно длительными", – сказал он.

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