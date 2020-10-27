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Украинские нардепы признались, какие алкогольные напитки употребляют чаще всего

Журналисты расспросили нардепов об алкогольных предпочтениях

сегодня, 13:34
Автор:

Таисия Ерохина

Народные депутаты, как и многие другие украинцы, любят выпить бокал игристого в новогоднюю ночь, а некоторые из нардепов могут позволить себе и более крепкий алкоголь по другим поводам. Какие спиртные напитки пьют украинские парламентарии, узнали журналисты УНН.

Украинские нардепы признались, какие алкогольные напитки употребляют чаще всего

Так, член политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко признался в любви к вину. Говорит, что может не ограничиваться одним бокалом. По его словам, все зависит от настроения.

"Летом — белое, зимой — красное", — сказал Гончаренко.

Любителем вина оказался и нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко. Он употребляет алкоголь очень редко, только вино, а еще — шампанское на Новый год.

"Слуга народа" Виталий Безгин также отдает предпочтение исключительно вину. Может выпить красное сухое вино, а на праздники игристое – брют, к примеру, белый сухой.

Нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь говорит, что его алкогольные предпочтения отличаются в зависимости от повода. Так, с супругой он может выпить немного вина или шампанского. А если с собратьями, когда вспоминают погибших побратимов, то на столе стоит водка или хороший самогон. На деловых встречах нардеп старается отдавать предпочтение тем напиткам, которые предпочитает соответствующая нация: или вино, или пиво. Бондарь добавил, что в любом случае речь идет об очень умеренных дозах.

Нардеп Николай Задорожный также предпочитает крепкие напитки: водку. реже — виски. На Новый год традиционно выпивает бокал шампанского.

А вот член комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что отказался от употребления алкоголя восемь лет назад. Поэтому никаких предпочтений нет.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, люди с каким цветом глаз имеют склонность к алкоголизму.


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