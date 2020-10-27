Украинские нардепы признались, какие алкогольные напитки употребляют чаще всего

Народные депутаты, как и многие другие украинцы, любят выпить бокал игристого в новогоднюю ночь, а некоторые из нардепов могут позволить себе и более крепкий алкоголь по другим поводам. Какие спиртные напитки пьют украинские парламентарии, узнали журналисты УНН.

Так, член политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко признался в любви к вину. Говорит, что может не ограничиваться одним бокалом. По его словам, все зависит от настроения.

"Летом — белое, зимой — красное", — сказал Гончаренко.

Любителем вина оказался и нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко. Он употребляет алкоголь очень редко, только вино, а еще — шампанское на Новый год.

"Слуга народа" Виталий Безгин также отдает предпочтение исключительно вину. Может выпить красное сухое вино, а на праздники игристое – брют, к примеру, белый сухой.

Нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь говорит, что его алкогольные предпочтения отличаются в зависимости от повода. Так, с супругой он может выпить немного вина или шампанского. А если с собратьями, когда вспоминают погибших побратимов, то на столе стоит водка или хороший самогон. На деловых встречах нардеп старается отдавать предпочтение тем напиткам, которые предпочитает соответствующая нация: или вино, или пиво. Бондарь добавил, что в любом случае речь идет об очень умеренных дозах.

Нардеп Николай Задорожный также предпочитает крепкие напитки: водку. реже — виски. На Новый год традиционно выпивает бокал шампанского.

А вот член комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что отказался от употребления алкоголя восемь лет назад. Поэтому никаких предпочтений нет.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, люди с каким цветом глаз имеют склонность к алкоголизму.

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