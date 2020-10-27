Украинские нардепы признались, какие алкогольные напитки употребляют чаще всего

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Таисия Ерохина
Народные
депутаты, как и многие другие украинцы, любят выпить бокал игристого в новогоднюю
ночь, а некоторые из нардепов могут позволить себе и более крепкий алкоголь по
другим поводам. Какие спиртные напитки пьют украинские парламентарии, узнали
журналисты УНН.
Так, член
политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко признался
в любви к вину. Говорит, что может не ограничиваться одним бокалом. По его
словам, все зависит от настроения.
Любителем вина
оказался и нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко. Он употребляет
алкоголь очень редко, только вино, а еще — шампанское на Новый год.
"Слуга
народа" Виталий Безгин также отдает предпочтение исключительно вину. Может
выпить красное сухое вино, а на праздники игристое – брют, к примеру, белый
сухой.
Нардеп от
"Европейской солидарности" Михаил Бондарь говорит, что его
алкогольные предпочтения отличаются в зависимости от повода. Так, с супругой он
может выпить немного вина или шампанского. А если с собратьями, когда
вспоминают погибших побратимов, то на столе стоит водка или хороший самогон. На
деловых встречах нардеп старается отдавать предпочтение тем напиткам, которые
предпочитает соответствующая нация: или вино, или пиво. Бондарь добавил, что в
любом случае речь идет об очень умеренных дозах.
Нардеп Николай
Задорожный также предпочитает крепкие напитки: водку. реже — виски. На
Новый год традиционно выпивает бокал шампанского.
А вот член
комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп
"Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что отказался от употребления
алкоголя восемь лет назад. Поэтому никаких предпочтений нет.
Ранее сообщалось,
что ученые выяснили, люди с каким цветом глаз имеют склонность
к алкоголизму.
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