Украинские модели OnlyFans заработали $123 млн: депутаты хотят узаконить налоги

В Украине более 5000 авторов контента для OnlyFans в общей сложности заработали более 123 миллионов долларов с 2020 по 2022 год, однако налоги с этих доходов остаются неуплаченными из-за запрета порнографии.

Украинские модели OnlyFans зарабатывают, но налоги уплатить не могут

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что ситуация может измениться с принятием нового законопроекта о декриминализации порно, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Железняк подчеркнул, что хотя OnlyFans уже платит налоги в Украине, сами авторы контента находятся в "подвешенном состоянии". По его словам, даже если модели захотят уплатить налоги, это может привести к уголовной ответственности.

“OnlyFans платит сам налоги в Украине уже. Но актеры-украинцы даже если эти люди и хотели бы заплатить налоги, то это невозможно. Это сейчас по факту явка с повинной”, — отметил депутат.

Статистика подтверждает: за три года доходы украинских моделей на платформе выросли почти в десять раз. Только в 2020 году они заработали около $8 миллионов, в 2021 – более $35 миллионов, а в 2022 – уже почти $80 миллионов.

По словам Железняка, отмена запрета на порно может помочь избежать "средневековых" ограничений и сделать так, чтобы труд украинских авторов контента был не только легальным, но и финансово полезным для государства.

"Надеюсь это достаточный аргумент для тех, кто еще почему-то считаю что "не ко времени" убирать эту средневековую норму", — объясняет депутат.

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