Украинские марки признаны лучшими в мире: как они выглядят

Украинские почтовые марки стали лучшими в международном конкурсе. Об этом информирует "Укрпочта" в своем Telegram-канале.

Сообщается, что украинские марки не первый раз с триумфом оценивают на международном уровне.

Так, 4 ноября, два отечественных почтовых выпуска покорили жюри Nexofil Award 2020 (Мадрид, Испания). Украина получила сразу две награды: золото и серебро.

Первая победительница — марка "Слава Украине!", которая была выпущена в 2019 году. Она стала лучшей и самой оригинальной в мире по форме, которая повторяет контур карты Украины.





А серебряную награду забрала марка с изображением фрагмента вышивки Черниговской области из серии "Украинская вышивка — код нации".





В "Укрпочте" отметили, что будут продолжать популяризировать филателии, выпускать марки с интересными сюжетами, необычной формы и даже с запахом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с ноября некоторые отделения "Укрпочты" начали работать по новому графику. Так, 250 наиболее загруженных отделений "Укрпочты" решили работать без выходных.

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