Украинские инженеры создали протез, «читающий» мнения человека: детали

Украина тестирует технологию, позволяющую управлять дронами с помощью бионического протеза. Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал видео, где участник с протезом MARS демонстрирует, как система реагирует на движения его мышц.

в Украине разработали протез, который управляет БПЛА «силой мысли»

Система MARS разработана так, что благодаря сенсорам и искусственному интеллекту она распознает даже мелкие напряжения мышц, "улавливая" намерения пользователя. Это позволяет управлять протезом как обычной рукой, а в будущем — выполнять еще более сложные задачи, например, дистанционно управлять дронами.

Федоров объяснил, что такая технология работает наподобие компьютерной мыши: движением протеза определяется направление, а разные напряжения мышц могут "включать" команды, похожие на нажатие кнопок. Это дает возможность пользователям протезов получить больше возможностей, а в перспективе и вовсе изменить представление о том, как люди могут взаимодействовать с технологиями.

По словам вице-премьера, технология все еще на этапе тестирования, но команда разработчиков из Esper Bionics планирует уже в следующем году выпустить рабочую версию протеза на рынок. "Это тот случай, когда сложно различить технологию и магию", — добавил Федоров, комментируя впечатляющие возможности новинки.

Ранее "Комментарии" писали, что украинское приложение "Действие" получило признание мирового уровня: оно вошло в список 200 лучших изобретений 2024 года по версии престижного журнала Time.