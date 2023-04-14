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Украинские аграрии посеяли первые в 2023 году гектары кукурузы

На украинских полях посеяли первые гектары кукурузы. Об этом сообщают «Комментарии», ссылаясь на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

сегодня, 12:15
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Автор:

Белоокая Ира

Украинские аграрии посеяли первые в 2023 году гектары кукурузы

К севу кукурузы приступили аграрии Сумщины

"По состоянию на середину апреля украинские аграрии посеяли уже 722,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур", — отмечают в Минагрополитики.


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В общем же: на 436 тыс. га – посеян яровой ячмень; на 142,8 тыс. га – яровую пшеницу; горох высеян на площади – 84,7 тыс. га; овес – 53,6 тыс. га; просо на 0,7 тыс. га.

Уже приступили к севу кукурузы аграрии на полях северо-восточной части Украины.

"К севу кукурузы приступили аграрии Сумщины, посеяно – 0,7 тыс. га", — добавляют в ведомстве.

Всего за прошедшую неделю удалось посеять 102 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. В лидерах – сельхозтоваропроизводители Волыни, где засеяно 19 тыс. га площади. В разгар посевной и сев сахарной свеклы, очерчивают в Минагрополитики.

"К севу сахарной свеклы приступили аграрии Винницкой, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, посеяно – 32,7 тыс. га", — добавляют в сообщении.

Подсолнечник удалось посеять на 37,2 тыс. га в Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Как писали "Комментарии", в Минагрополитики озвучили ситуацию на рынке земли в период войны В Ивано-Франковской области стоимость одного гектара земли самая дорогая, больше сделок по площадям наделов заключили на Харьковщине, а самой активной стала Хмельнитчина. За период войны в Украине заключено 41979 сделок на рынке земли. Они в общей сложности охватывают площадь в 77 668 га, пишут "Комментарии" по данным Минагрополитики и Госгеокадастра.



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Источник: https://minagro.gov.ua/news/v-ukrayini-posiyano-pershi-gektari-kukurudzi
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