Украинские аграрии посеяли первые в 2023 году гектары кукурузы

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Белоокая Ира
К севу кукурузы приступили аграрии Сумщины
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В общем же: на 436 тыс. га – посеян яровой ячмень; на 142,8 тыс. га – яровую пшеницу; горох высеян на площади – 84,7 тыс. га; овес – 53,6 тыс. га; просо на 0,7 тыс. га.
Уже приступили к севу кукурузы аграрии на полях северо-восточной части Украины.
Всего за прошедшую неделю удалось посеять 102 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. В лидерах – сельхозтоваропроизводители Волыни, где засеяно 19 тыс. га площади. В разгар посевной и сев сахарной свеклы, очерчивают в Минагрополитики.
Подсолнечник удалось посеять на 37,2 тыс. га в Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Как писали "Комментарии", в Минагрополитики озвучили ситуацию на рынке земли в период войны В Ивано-Франковской области стоимость одного гектара земли самая дорогая, больше сделок по площадям наделов заключили на Харьковщине, а самой активной стала Хмельнитчина. За период войны в Украине заключено 41979 сделок на рынке земли. Они в общей сложности охватывают площадь в 77 668 га, пишут "Комментарии" по данным Минагрополитики и Госгеокадастра.
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