Украинская Википедия назвала самые популярные статьи 2023 года

Украинская Викимедия опубликовала подборку под названием "Самые популярные статьи украинской Википедии в 2023 году". Лидером по просмотрам стала статья об Украине, которую просмотрели 1,6 млн раз.



Самые популярные статьи в украинской Википедии в 2023 году. Фото из открытых источников

Согласно рейтингу Викимедии, украинцы чаще всего в 2023 году просматривали страницу об Украине. На втором месте в списке оказалась статья о "Российском вторжении в Украину (с 2022)", который просмотрели 1,3 млн раз. Тройку лидеров замыкает статья об украинском поэте Тарасе Григорьевиче Шевченко – почти миллион просмотров.

Посмотреть 10 самых популярных статей украинской Википедии можно ниже:





"Рейтинг популярнейших статей Википедии в значительной степени отражает интересы и переживания украинского общества", — рассказал заместитель председателя правления ОО "Викимедиа Украина" Николай Козленко.

По его словам, треть самых популярных статей касается войны в Украине. Также значительно увеличилась популярность темы украинского языка, культуры и истории. Среди новых статей больше всего просмотров получил текст о ChatGPT и 3-й отдельной штурмовой бригаде. А самый большой спад в просмотрах испытала статья об Алексее Арестовиче, которая в прошлом году была на втором месте по популярности.

Напомним, что в 2022 году наиболее популярной стала статья об "Российском вторжении в Украину (с 2022)", в 2021 и 2020 году – статья об Украине.

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