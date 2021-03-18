Украинская разведка идентифицировала двух военных преступников из России - кто они (Фото)

Украинская военная разведка идентифицировала двух российских военнослужащих, совершивших военные преступления и преступления против человечности на территории Украины. Данную информацию предоставила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украинская разведка идентифицировала военных преступников из России. Фото: 24tv.ua

Военные относятся к реактивному дивизиону 18 отдельной мотострелковой бригады. Имена мужчин — Александр Тимаев и Артур Басыров. Военным соответственно 32 и 30 лет.

Отмечается, что мужчин за период службы наградили медалями "За возвращение Крыма". Александра Тимаева дополнительно отметили медалью Суворова.

Военная разведка установила причастность этих мужчин к совершению военных преступлений против Украины. Кроме того, информацию о военнослужащих подтвердили в волонтерском союзе "Inform Napalm".

Кроме того, пресс-служба украинской разведки сообщила, что в настоящее время изучаются и собираются данные о других российских военных — Руслане Хафизове, Антоне Гарееве, Руслане Сатдинове, Максиме Дубинине.





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