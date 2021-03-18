Украинская разведка идентифицировала двух военных преступников из России - кто они (Фото)

Язык
Coinspot 18.03.2021
BTC/USD
58408.38
ETH/USD
1816.87
LTC/USD
204.22
НБУ 18.03.2021
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Украинская военная разведка идентифицировала двух российских военнослужащих, совершивших военные преступления и преступления против человечности на территории Украины. Данную информацию предоставила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.
Украинская разведка идентифицировала военных преступников из России. Фото: 24tv.ua
Военные относятся к реактивному дивизиону 18 отдельной мотострелковой бригады. Имена мужчин — Александр Тимаев и Артур Басыров. Военным соответственно 32 и 30 лет.
Отмечается, что мужчин за период службы наградили медалями "За возвращение Крыма". Александра Тимаева дополнительно отметили медалью Суворова.
Военная разведка установила причастность этих мужчин к совершению военных преступлений против Украины. Кроме того, информацию о военнослужащих подтвердили в волонтерском союзе "Inform Napalm".
Кроме того, пресс-служба украинской разведки сообщила, что в настоящее время изучаются и собираются данные о других российских военных — Руслане Хафизове, Антоне Гарееве, Руслане Сатдинове, Максиме Дубинине.
Напомним, что бывший глава "Правого сектора" и командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош заявил о том, что российская армия готовится к наступательным действиям на территорию Украины. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.
Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин держал на контроле деятельность украинского нардепа. Кто это был, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" рассказывал, что российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины. "Ми-8" заметили в Сумской области. О чем говорит все происходящее — и есть ли опасность эскалации? Мнение эксперта читайте в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости