Украинская песня, как генетический код нации: мегапроект Михаила Поплавского отметил юбилей

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Кравцев Сергей
Национальная музыкальная премия "Украинская песня года", автором идеи, генеральным продюсером, основателем и меценатом которой является Михаил Поплавский, отметила 20-летний юбилей. До этой даты в Киевском университете культуры презентовали документальный фильм "20 лет Национальному музыкальному проекту Украинская песня года" и книгу Украинская песня года, которые являются своеобразным экскурсом в историю становления и развития легендарного проекта.
Михаил Поплавский, автор идеи, генеральный продюсер, основатель и меценат «Украинской песни года»
Проект был создан в 2004 году как "Наша песня", когда украинская музыка не была мейнстримом, а информационное пространство заполонило российский контент. Создавать украинское было не модно, не выгодно, что повлекло за собой катастрофическую ситуацию. Михаил Поплавский, всегда пропагандировавший национальные ценности и культуру, вместе с единомышленниками подняли эту проблему публично, вызвав общественный резонанс. Поплавский заявил об амбициозной миссии – сохранить и развивать украинское музыкально-песное творчество, открывать новых талантливых артистов и предоставлять им творческие перспективы на старте карьеры.
"Наша песня" стала площадкой для украинских артистов – легендарных мастеров сцены и молодых исполнителей, которые могли презентовать новую украинскую музыку самых разных жанров широкой аудитории. Единственное требование – песня должна звучать на украинском.
Каждый год на гала-концерте во дворце искусств "Украина" отмечали лучших певцов, чьи песни больше всего понравились телезрителям в разных номинациях: "Душа украинской песни", "Гордость украинской песни", "Легенда украинской песни" и "Надежда украинской песни". Важно, что награды получали авторы песен.
Проект развивался, масштабировался, изменял формат, добавлялись новые номинации. Он превратился в высококачественное шоу с современными технологиями, постановками, которое собирает десятки миллионов телезрителей.
"Украинской песней года" телепроект стал в начале 2012 года. Тогда же Михаил Поплавский воплотил свою, казалось бы, нереальную идею показать украинскую песню всему миру. Беспрецедентный проект "Песня нас объединяет!" вошел в мировую Книгу рекордов Гиннеса в категории "Самый длительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире". Пять суток непрерывно, с 5:30 утра 29 марта до 12:30 2 апреля 2012, на двух телеканалах — Первом национальном и "Эра" — на весь мир транслировались украинские песни в живом исполнении разножанровых артистов и групп. Впервые музыкальный триумф нашего государства наблюдали на всех континентах, марафон смотрели в 150 странах. Праздник украинской песни длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд.
Этот эпохальный, исторический мегапроект претворили в жизнь Киевский национальный университет культуры и искусств, Первый национальный телеканал и телекомпания "Эра".
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