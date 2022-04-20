logo

BTC/USD

41310.41

ETH/USD

3074.17

LTC/USD

112.56

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинская марка будет выставлена на аукционе США: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская марка будет выставлена на аукционе США: что известно

Евгения Кравчук рассказала о благотворительном аукционе Ukraine Forward

сегодня, 21:08
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Украинскую почтовую марку с крылатой фразой о российском военном корабле выставят на благотворительном аукционе в США. Известно, что почтовая марка пользуется в Украине огромной популярностью, ведь люди, чтобы купить ее, стоят несколько часов в очереди. Поэтому участники благотворительного аукциона Ukraine Forward также смогут купить легендарную украинскую марку. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Евгении Кравчук, народного депутата Украины, заместителя председателя Комитета гуманитарной и информационной политики .

Украинская марка будет выставлена на аукционе США: что известно

Изъятые средства пойдут на помощь ВСУ (фото из открытых источников)

По словам нардепки, полученные средства пойдут на приобретение дронов и полезных вещей для украинских защитников.

"Те же марки! Уже скоро полетят в США для благотворительного аукциона Ukraine Forward и Myron Kravchuk. Все средства пойдут для приобретения дронов и полезных гаджетов для защитников",- говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что юрист назвал лимитированный тираж марки "Русский военный корабль, иди …!" спекуляцией. Почтовая марка с фразой морского пехотинца Романа Грибова "Русский военный корабель, иди…!", эскиз которой избрали голосованием украинцы, была напечатана в тираже в один миллион. Однако, по мнению адвоката, ограниченный тираж – это нарушение законодательства. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке Сергей Осыка, член Совета Адвокатов Украины. Правозащитник подчеркнул, что пока не все в одинаковых условиях могут приобрести марки, а другие граждане столичного Главпочтампта скупают письма с марками в значительных объемах для перепродажи. Сейчас в сети продавцы поставили цены от 2 до 10 тысяч гривен за блок марок.





Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=10161705215612598&set=a.10150393895977598
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!