Украинская марка будет выставлена на аукционе США: что известно

Украинскую почтовую марку с крылатой фразой о российском военном корабле выставят на благотворительном аукционе в США. Известно, что почтовая марка пользуется в Украине огромной популярностью, ведь люди, чтобы купить ее, стоят несколько часов в очереди. Поэтому участники благотворительного аукциона Ukraine Forward также смогут купить легендарную украинскую марку. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Евгении Кравчук, народного депутата Украины, заместителя председателя Комитета гуманитарной и информационной политики .

Изъятые средства пойдут на помощь ВСУ (фото из открытых источников)

По словам нардепки, полученные средства пойдут на приобретение дронов и полезных вещей для украинских защитников.

"Те же марки! Уже скоро полетят в США для благотворительного аукциона Ukraine Forward и Myron Kravchuk. Все средства пойдут для приобретения дронов и полезных гаджетов для защитников",- говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что юрист назвал лимитированный тираж марки "Русский военный корабль, иди …!" спекуляцией. Почтовая марка с фразой морского пехотинца Романа Грибова "Русский военный корабель, иди…!", эскиз которой избрали голосованием украинцы, была напечатана в тираже в один миллион. Однако, по мнению адвоката, ограниченный тираж – это нарушение законодательства. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке Сергей Осыка, член Совета Адвокатов Украины. Правозащитник подчеркнул, что пока не все в одинаковых условиях могут приобрести марки, а другие граждане столичного Главпочтампта скупают письма с марками в значительных объемах для перепродажи. Сейчас в сети продавцы поставили цены от 2 до 10 тысяч гривен за блок марок.











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