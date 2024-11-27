Украинская деревня вошла в список лучших туристических сел мира: как она выглядит

Село Урич Львовской области стало одним из лучших туристических сел мира. Это звание небольшое карпатское поселение получило от Всемирной туристической организации ООН, отметившей его уникальную историю, развитие инфраструктуры и вклад в сохранение культурного наследия. Урич стал одним из двух украинских сел, вошедших в список победителей среди 300 участников из 60 стран.

Карпатское село Урич получило признание на международном уровне

Село Урич расположено в 100 километрах от Львова. В нем проживает чуть более двух сотен человек, однако теперь это место известно далеко за пределами Украины. Главной туристической достопримечательностью села является средневековая крепость Тустань, которая в 16 веке служила таможенным пунктом и защищала торговые пути через Карпаты.

Хотя от крепости остались только скалы, современные технологии позволяют увидеть ее в первоначальном виде. Благодаря мобильному приложению Тустань "оживает" на экране смартфона, демонстрируя, какой она была столетия назад.

"Эта крепость — уникальный объект, ведь построена непосредственно на природных скалах, которые дополнялись деревянными конструкциями. Мы смогли создать точную графическую реконструкцию на основе сохранившихся следов", — рассказывает директор историко-культурного заповедника "Тустань" Андрей Котлярчук.

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