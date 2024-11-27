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Украинская деревня вошла в список лучших туристических сел мира: как она выглядит

Село в Карпатах выбрали из 300 сел из 60 стран мира

сегодня, 15:52
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Черновалова Кристина

Село Урич Львовской области стало одним из лучших туристических сел мира. Это звание небольшое карпатское поселение получило от Всемирной туристической организации ООН, отметившей его уникальную историю, развитие инфраструктуры и вклад в сохранение культурного наследия. Урич стал одним из двух украинских сел, вошедших в список победителей среди 300 участников из 60 стран.

Украинская деревня вошла в список лучших туристических сел мира: как она выглядит

Карпатское село Урич получило признание на международном уровне

Село Урич расположено в 100 километрах от Львова. В нем проживает чуть более двух сотен человек, однако теперь это место известно далеко за пределами Украины. Главной туристической достопримечательностью села является средневековая крепость Тустань, которая в 16 веке служила таможенным пунктом и защищала торговые пути через Карпаты.

Украинская деревня вошла в список лучших туристических сел мира: как она выглядит - фото 2

Хотя от крепости остались только скалы, современные технологии позволяют увидеть ее в первоначальном виде. Благодаря мобильному приложению Тустань "оживает" на экране смартфона, демонстрируя, какой она была столетия назад.

"Эта крепость — уникальный объект, ведь построена непосредственно на природных скалах, которые дополнялись деревянными конструкциями. Мы смогли создать точную графическую реконструкцию на основе сохранившихся следов", — рассказывает директор историко-культурного заповедника "Тустань" Андрей Котлярчук.

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