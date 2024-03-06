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"Украинская бронетехника" стала членом Американо-украинского делового совета

К Американско-украинскому деловому совету присоединилось отечественное ООО "Украинская бронетехника".

сегодня, 13:25
Автор:
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Slava Kot
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Отечественное ООО "Украинская Бронетехника" расширяет горизонты сотрудничества с иностранными партнерами. 6 марта представители компании сообщили, что предприятие присоединилось к Американско-украинскому деловому совету (US-Ukraine Business Council, USUBC).

"Украинская бронетехника" стала членом Американо-украинского делового совета

"Украинская бронетехника" присоединилась к Американско-украинскому деловому совету

Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице "Украинской бронетехники". Следует добавить, что при полномасштабном вторжении РФ в Украину USUBC серьезно занимается обеспечением продуктивных контактов между предприятиями украинского и американского ВПК.

"Предлагаю объединить усилия. Будем работать над совместными оборонными контрактами, чтобы ускорять и наращивать поставки необходимого оружия в Украину", — заявил директор по корпоративным отношениям USUBC Денис Яцишин.

Как утверждает гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас, расширение сотрудничества с американскими компаниями очень важно для отечественного производителя, в том числе и потому, что Соединенные Штаты сейчас — один из важнейших оборонных партнеров Украины.

"Надзор и консультативно-совещательная функция Американской стороны для устойчивого развития частного оборонного бизнеса в Украине – необходимая составляющая обороны и развития ВПК", — подчеркнул он.

Отметим, что Американо-украинский деловой совет был создан в октябре 1995 года для продвижения торговых и инвестиционных интересов американских компаний на рынке Украины, популяризации мер по улучшению условий двусторонней торговли и инвестиций, а также содействия крепким дружеским двусторонним связям. Совет тесно сотрудничает с широким кругом организаций, заинтересованных в поддержке коммерческих отношений между США и Украиной.



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Источник: https://www.facebook.com/ukrainianarmor/posts/434756102273446
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