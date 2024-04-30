Украинская бронетехника сможет увеличить производство оборонной продукции в разы, но есть условие

В условиях отсутствия государственных программ поддержки, долгосрочное контрактирование позволит Украинской бронетехнике, как и другим отечественным производителям оборонной продукции расширить производство за счет собственных оборотных средств. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Украинская бронетехника

“Компании не нужны никакие дополнительные средства от государства для расширения производства. Нам нужен контракт на два года, например. В таком случае мы по собственным оборотным средствам сможем увеличить производство в разы. Когда есть фиксированный заказ, даже с каким-то ограниченным финансированием, мы можем заблаговременно организовывать и спланировать производственный процесс, поскольку поставка некоторых комплектующих происходит более 7-8 месяцев", — заявил он.

Глава напомнил, что сейчас его компания производит бронеавтомобили "Новатор", минометы калибра 60, 82 и 120 мм и минометные выстрелы для них, и по некоторым видам вооружения украинское производство уже соразмерно западному.

"В некоторых сегментах, к примеру, если мы говорим о минах, украинское производство соразмерно западному, но важно, что отечественные предприятия платят налоги, сборы и зарплаты в Украине, тем самым поддерживая украинскую экономику", — добавил Бельбас.



