Украинская армия получила сверхмощное новейшее оружие (Фото)

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Кириєнко Анна
Вооруженные силы Украины получили новый вид вооружения — винтовку ручного заряжания Alligator. Об этом сообщает Министерство обороны Украины на официальной странице в Facebook.
Украинская армия получила новое мощное вооружение. Фото: slovoidilo.ua
Новейшее оружие существенно отличается от всего остального, что есть в арсенале украинской армии. Назначение винтовки — уничтожать укрепления и технику противника, даже легкобронированную.
В сообщении говорится, что крупнокалиберная винтовка полностью изготовлена украинскими оружейниками.
Начальная скорость пули — 980 метров в секунду. Максимальная дальность полета пули — до 7 тысяч метров, эффективная дальность — до 2 тысяч метров.
В Министерстве обороны отмечается, что на расстоянии 1,5 километра пуля пробивает 10-мм бронированную плиту.
Также в сообщении отмечено, что данное оружие будет выполнять сложные задачи — нейтрализовать и поражать обычную и легкобронированную военную технику противника, повреждать радиолокационное оборудование, управляемые ракеты на пусковых установках, склады, емкости с нефтепродуктами и другие объекты.
Винтовка имеет достаточно большие размеры, агрессивный и грубый вид.
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