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Украинская армия получила сверхмощное новейшее оружие (Фото)

Новая винтовка сможет пробивать 10-мм бронированную плиту на расстоянии 1,5 километра

сегодня, 08:00
Автор:

Кириєнко Анна

Вооруженные силы Украины получили новый вид вооружения — винтовку ручного заряжания Alligator. Об этом сообщает Министерство обороны Украины на официальной странице в Facebook.

Украинская армия получила сверхмощное новейшее оружие (Фото)

Украинская армия получила новое мощное вооружение. Фото: slovoidilo.ua

Новейшее оружие существенно отличается от всего остального, что есть в арсенале украинской армии. Назначение винтовки — уничтожать укрепления и технику противника, даже легкобронированную.

В сообщении говорится, что крупнокалиберная винтовка полностью изготовлена украинскими оружейниками.

Начальная скорость пули — 980 метров в секунду. Максимальная дальность полета пули — до 7 тысяч метров, эффективная дальность — до 2 тысяч метров.

В Министерстве обороны отмечается, что на расстоянии 1,5 километра пуля пробивает 10-мм бронированную плиту.

Также в сообщении отмечено, что данное оружие будет выполнять сложные задачи — нейтрализовать и поражать обычную и легкобронированную военную технику противника, повреждать радиолокационное оборудование, управляемые ракеты на пусковых установках, склады, емкости с нефтепродуктами и другие объекты.

Винтовка имеет достаточно большие размеры, агрессивный и грубый вид.

Украинская армия получила сверхмощное новейшее оружие (Фото) - фото 2
Украинская армия получила сверхмощное новейшее оружие (Фото) - фото 3
Украинская армия получила сверхмощное новейшее оружие (Фото) - фото 4
Украинская армия получила сверхмощное новейшее оружие (Фото) - фото 5

Напомним, что ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак сообщил о главных причинах обострения ситуации на Донбассе. Об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины уже более года активно готовятся к наступлению в городской местности на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. О деталях подготовки читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/3913142162081593
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